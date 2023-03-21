Оптовые цены на рис взлетят на 10–30%: когда он подорожает в магазинах Магазины пока не меняют ценники, но это продлится недолго

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители риса предупредили магазины о повышении цен. По мнению экспертов, вслед за ростом оптовых цен начнут «подтягиваться» и розничные. Торговые сети пока не меняют ценники, но долго ли это продлится? Когда и как могут вырасти цены в магазинах на одну из самых популярных круп в России, расскажет NEWS.ru.

Как вырастут оптовые цены

Поставщики рисовой крупы на днях предупредили торговые сети о резком повышении оптовых цен из-за проблем с урожаем, пишет «Коммерсант». Четыре источника издания в розничных сетях также сообщили, что получили уведомления о повышении цен на рис в диапазоне 8–30%.

Что к этому привело

Причиной стало ЧП в Краснодарском крае. В апреле прошлого года на Федоровском гидроузле случилась авария, в результате обрушилась дамба. Вода из гидроузла подавалась на краснодарские рисовые поля, дающие стране подавляющую часть продукции. Под угрозой оказалось, по разным оценкам, от 20% до 40% урожая российского риса в 2022 году. В результате правительство даже ввело временный запрет на экспорт риса и рисовой крупы. В декабре 2022 года он был продлен на полгода — до июля.

Фото: Соцсети Федоровский гидроузел

Собираются ли торговые сети вскоре повышать цены

Уведомления о повышении оптовых цен на рисовую крупу на 15–30%, в зависимости от производителя, уже получили в «Ленте». Однако ретейлер заявляет, что не готов «транслировать это на потребителя», поэтому цены пока не поднимает и ожидает стабилизации на рынке.

Представитель другой торговой сети (пожелал остаться анонимным) сообщил, что два производителя уведомили ее о повышении цен на рисовую крупу с 27 марта на 8–19%. Но и в этих магазинах решения о пересмотре цен еще не приняты. В другой крупной сети заявили, что сдерживают рост цен на полке как могут с учетом востребованности крупы.

Как могут вырасти цены в рознице

Рис относится к социальным товарам, поэтому резкий рост закупочных цен на продукт торговые сети могут частично перенести на другие товары, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Резкого скачка розничных цен на 30% вслед за оптовыми она не ждет.

По словам гендиректора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, за последний год розничные цены на шлифованный рис уже выросли на 20,5%. «Подорожание еще на 10–20% вполне возможно. Это произойдет, скорее всего, в апреле-мае, а затем, по мере сбора нового урожая, цены снова начнут снижаться», — говорит Плугов.

Что смягчит ценовой удар

Пока же добросовестные сети будут продавать ранее закупленный рис по более низким ценам, считает Плугов. Кроме того, дефицита и более сильного подорожания риса помогут избежать импортные поставки крупы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик также отмечает, что во время последних сборов урожая было собрано много других зерновых и цены на гречиху, ячневую и перловую крупы сегодня достаточно низкие, а на пшеничные крупы цены не растут. Поэтому подорожание риса для потребителя будет сглажено доступностью других товаров.

Как раньше дорожал рис

Цены на рис и ранее неприятно удивляли покупателей. В июне 2022 года NEWS.ru писал, что за год рис в магазинах России подорожал на 36%, а оптовые цены выросли на 67%.

Причиной стали санкции, введенные против России после начала спецоперации на Украине. Новые издержки (удорожание кредитов, рост курса доллара, повышение стоимости доставки) в цены закладывали все — и сельхозпроизводители, и переработчики, и магазины, объясняли тогда в Российском зерновом союзе (РЗС). Ведь магазины должны продать тонну риса так, чтобы на эти деньги в будущем закупить еще тонну.

Как Россия производит, продает и ест рис

Ежегодно в России выращивают около 1 млн тонн зерен риса, и 80–85% из них — на Кубани. Все это круглозерный рис. Потом его очищают, отшлифовывают и отправляют в магазины. При этом от 120 до 170 тыс. тонн готовой к употреблению крупы Россия продает странам СНГ, Турции, Египту и Европе. В последней из нашего риса делают суши.

Еще 150–200 тыс. тонн длиннозерного риса Россия сама закупает из-за границы для приготовления плова и салатов. В результате 600 тыс. тонн отечественного и импортного риса россияне съедают каждый год. Для сравнения: гречки мы едим гораздо меньше — всего 350–400 тыс. тонн.