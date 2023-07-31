Цена на куриное мясо в России установила исторический рекорд Цена на курицу в России впервые выросла до 193,5 рубля за килограмм

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За первый месяц лета средняя цена на охлажденное и замороженное мясо кур выросла на 6,8% — до 193,48 рублей за килограмм, сообщает Forbes со ссылкой на данные государственной статистики ЕМИСС. Этот показатель чуть выше, чем в апреле 2022 года, когда был установлен предыдущий рекорд — 190,85 рубля за килограмм.

По данным Росстата, в июле курица продолжила дорожать. Эту информацию подтверждает Минсельхоз. С начала года мясо курицы подорожало на 6%. При этом после апрельского рекорда 2022 года цены почти безостановочно снижались вплоть до 170,4 рубля за килограмм в марте 2023 года, а уже затем, по данным ЕМИСС, за три месяца выросли сразу на 14%.

В аналитической компании Emeat отметили, что в розничных сетях куриная тушка в июне стоила еще дороже — в среднем 270 рублей за килограмм. При этом диапазон цен широкий — от 200 до 350 рублей за килограмм. Существенное расхождение с государственной статистикой в Emeat объясняют тем, что проводят анализ по крупным розничным сетям. Также в компании пояснили, что у производителей мяса остро встал вопрос с поставками кормов, оборудования, ветпрепаратов и всего остального, что завозилось из-за рубежа. Поэтому рост цен идет особенно активно с первой половины 2022 года.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития рассмотрит вопрос об отнесении бананов к категории социально значимых товаров. Такое распоряжение министерству дала правительственная комиссия по экономическому развитию.