Смартфоны, компьютеры и авто: что подорожает из-за роста курса доллара Аналитики рассказали, когда ждать повышения цен

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Многие аналитики ждут, что из-за роста курса доллара зарубежная электроника, ввозимая в Россию, может подорожать на 10-20% в ближайшие месяцы. Но эта ситуация — не единственный фактор, который влияет на цены. NEWS.ru напоминает о других причинах и объясняет, почему уже через полгода импортная бытовая техника в России может подорожать вдвое.

Как упал рубль

С начала июня курс доллара к рублю вырос на 11,5% (с 81,1 до 90,4 руб.), курс евро — на 14,8% (с 86,5 до 99,3 руб.).

После периода затишья в мае рубль перешел к снижению в начале июня. Но резкое падение курса случилось в конце месяца — после попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер» в России. 26 июня доллар подскочил выше 87 руб., евро — превышал 95 руб. К концу прошлой недели доллар стоил уже 89 руб., а за евро давали 97 руб. Выше этих уровней валюты торговались лишь в марте прошлого года, сразу после начала спецоперации на Украине.

6 июля доллар поднимался выше 94 руб., а евро в моменте пробил рекордную отметку в 102 руб. Правда, затем курсы валюты несколько снизились. На данный момент доллар на бирже стоит 90,40 руб., а евро — 100,6 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как из-за курса валют подорожают техника, электроника и авто

Гендиректор компании Smart Engines (разработчик AI-системы распознавания паспорта. — NEWS.ru), кандидат технических наук Владимир Арлазаров в беседе с NEWS.ru фиксирует подорожание импортных компьютеров «опережающими темпами».

«Надо понимать, что курс доллара только за последний месяц (с 12 июня) вырос почти на 10%, а еще 5-10% роста стоимости добавляют предприниматели в расчете на дальнейший рост курса», — отметил эксперт.

В результате аналитик предполагает, что уже в ближайший месяц электроника, бытовая техника и авто подорожают на 15-20%. По его мнению, цены на товары отечественного производства тоже вырастут, но позже, чем на импортные товары. Потому что на стоимость российской техники влияют не только закупки импортных комплектующих и оборудования, но и индексация зарплат сотрудников в связи с инфляцией.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов заявил NEWS.ru, что предпосылки к росту себестоимости в первую очередь импортной техники действительно есть. Но цены заметно вырастут, если доллар будет расти сильно, долго и не откатится назад. В то же время часть компаний могут оптимизировать свои затраты на доставку продукции в Россию, чтобы не сильно повышать цены — ведь есть риск просто не продать дорогие товары. По этой же причине некоторых импортных гаджетов на рынке может стать меньше. Ведь сегодня магазины покупают их у поставщиков не в кредит, как раньше, а по предоплате. То есть ритейлерам нужно будет продать подорожавшую технику во что бы то ни стало.

Какие прогнозы о подорожании техники давали раньше

Ровно неделю назад, когда доллар, как и сейчас, стоил в районе 90 руб. на бирже, эксперты, опрошенные NEWS.ru, давали прогнозы о росте цен при долларе по 100 руб. Так, аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов ожидал, что доллар достигнет заветной отметки уже к концу сентября. Другие аналитики тоже не исключали рост курса до такого уровня в ближайшие месяцы.

В этой ситуации Раманинов допускал, что новые автомобили и электроника могут подорожать на 10%. Директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода подтверждал, что потеря позиций рубля к доллару еще на 10% может разогнать инфляцию на 10–12%. Гендиректор компании «Альфа-Форекс» Гузель Проценко при долларе по 100 ждет подорожания импортных товаров — автомобилей, электроники, медпрепаратов, одежды и обуви — на 10–20%. Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» и вовсе допускает, что авто/мототехника, бытовая техника и электроника подорожают в 1,5–2 раза больше, чем доллар к рублю. Только с начала года американская валюта выросла по отношению к российской на 26%.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Из-за чего еще могут подорожать смартфоны и компьютеры

2 июня стало известно, что российские власти собираются заметно сократить список иностранных брендов компьютерной техники, чья продукция сейчас подпадает под параллельный импорт. Об этом Минпромторг попросили российские производители вычислительной техники. Речь идет о продукции более 20 зарубежных брендов. Замглавы Минпромторга Василий Шпак тогда подтвердил, что инициатива обсуждается.

Если конкретнее, то компании, входящие в АНО «Вычислительная техника» (Yadro, «Аквариус», Kraftway и ряд других) хотят ограничить ввоз по параллельному импорту техники компаний HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric.

В Минэкономики рассматривают более расширенный список. В дополнение к перечисленным выше брендам из перечня предлагается убрать IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro. И как уже сегодня, 12 июля, заявили в Минпромторге, новый список параллельного импорта может появиться уже через пару месяцев.

Но если зарубежные смартфоны и компьютеры исчезнут с рынка, у отечественных просто не останется конкурентов. В этой ситуации часть экспертов, опрошенных NEWS.ru, ждут подорожания техники на 15%.

Как поставкам мешают проблемы в зарубежных банках

Еще один возможный фактор повышения стоимости гаджетов — проблемы с оплатой. В нескольких казахстанских, армянских и гонконгских банках начали блокировать оплату за иностранную электронику компаниям из России. Кредитные организации просто опасаются вторичных санкций. Это может привести к дефициту техники в стране уже через пять месяцев. И если проблема с дефицитом решена не будет, некоторые аналитики прогнозируют рост цен еще на 50%.

Таким образом, уже через полгода, если курс валют будет расти, параллельный импорт гаджетов в Россию ограничат, а оставшаяся часть будет доставляться в сильно сокращенных объемах из-за проблем с оплатой, не исключено и двойное подорожание зарубежной техники.

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