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03 июля 2025 в 17:10

Как выбрать блок питания для ПК: 5 ключевых критериев

Как выбрать блок питания для ПК Как выбрать блок питания для ПК Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сборка компьютера — как конструктор: важна каждая деталь. Но если процессор или видеокарту выбирают тщательно, то блок питания (БП) часто покупают «на сдачу». А зря! Некачественный БП может не только снизить производительность, но и вывести из строя дорогие компоненты. Разберемся, как выбрать блок питания для ПК правильно.

1. Мощность: сколько ватт вам нужно?

Главный параметр БП — его мощность. Она должна покрывать энергопотребление всех компонентов:

  • для офисного ПК (без видеокарты): хватит 300–400 Вт;

  • для игрового ПК (средний уровень): 500–650 Вт;

  • для топового геймерского ПК (RTX 4080 и выше): от 750 Вт и более.

Чтобы не ошибиться, воспользуйтесь онлайн-калькуляторами.

2. Сертификация 80 PLUS: какая эффективность вам нужна?

Блоки питания теряют энергию в виде тепла. Чем выше КПД, тем меньше переплата за электричество. Стандарт 80 PLUS гарантирует эффективность от 80%:

  • 80 PLUS White: базовая эффективность (82%);

  • 80 PLUS Bronze: 85%;

  • 80 PLUS Gold: 90%;

  • 80 PLUS Platinum и Titanium: от 92%.

Для домашнего ПК хватит Bronze или Gold, для мощных рабочих станций — Platinum и выше.

3. Разъемы и кабели: что должно быть в комплекте?

Проверьте, чтобы БП поддерживал все компоненты:

  • 24-pin: основной разъем для материнской платы;

  • 4+4 или 8-pin: питание процессора;

  • 6+2-pin (PCIe): для видеокарты;

  • SATA и Molex: для жестких дисков и периферии.

Какой блок питания для ПК выбрать Какой блок питания для ПК выбрать Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лучше выбирать модульные БП: лишние кабели можно отключить, что улучшит вентиляцию в корпусе.

4. Система охлаждения: тихо или мощно?

  • 120-мм вентилятор: оптимальный баланс шума и охлаждения.

  • 140-мм вентилятор: тише и эффективнее, но дороже.

  • Пассивное охлаждение (без вентилятора): для компактных и бесшумных сборок.

Если цените тишину, ищите БП с режимом Zero RPM (вентилятор отключается при низкой нагрузке).

5. Бренд и защита: кому можно доверять?

Не экономьте на блоке питания! Обязательные системы защиты:

  • OVP (от перенапряжения);

  • OCP (от перегрузки);

  • SCP (от короткого замыкания).

Заключение

Теперь вы знаете, как выбрать блок питания для ПК. Главное — не гнаться за дешевыми моделями и учитывать мощность, эффективность и надежность. Правильный БП прослужит годами и защитит ваш компьютер от неожиданных поломок. Удачных покупок!

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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