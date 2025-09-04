Саммит ШОС — 2025
Как очистить бойлер без сервисного центра: простой способ с лимонкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жёсткая вода — частая проблема в городах и посёлках. Из-за неё на стенках бойлеров и чайников образуется известковый налёт. Накипь снижает эффективность нагрева и приводит к быстрому износу техники. Многие думают, что чистка бойлера требует вызова мастера, но есть простой и бюджетный способ справиться с проблемой самостоятельно.

Что понадобится

  • лимонная кислота — 30 г
  • вода — 1 л

Как почистить бойлер от накипи

Шаг 1. Приготовьте раствор
Растворите 30 г лимонной кислоты в литре тёплой воды. Такое соотношение считается оптимальным для эффективного удаления налёта.

Шаг 2. Залейте раствор
Отключите бойлер от сети и убедитесь, что он пустой. Влейте приготовленный раствор внутрь через заливное отверстие.

Шаг 3. Прогрев
Включите бойлер и установите максимальную температуру — обычно 60–75 °C. Дождитесь полного нагрева воды: в этот момент кислота начинает активно растворять отложения.

Шаг 4. Слив и промывка
Слейте раствор вместе с налётом через сливной кран или аккуратно через основное отверстие. Если слой был толстым, процедуру можно повторить. После очистки промойте бойлер чистой водой несколько раз, пока не исчезнет запах лимона.

Почему это работает

Лимонная кислота стоит в разы дешевле сервисного обслуживания и легко справляется с известковым налётом. Такой способ продлевает срок службы техники и помогает сохранить её эффективность без лишних затрат.

