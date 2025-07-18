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18 июля 2025 в 11:23

Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 18 июля, что с евро и юанем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале августа рубль может пойти к ослаблению. В чем причина? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 18 июля?

Курс доллара, евро и юаня 18 июля

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 16 июля, составляет 78,1856 рубля, курс евро — 90,9716 рубля, а курс юаня — 10,8787 рубля.

Что будет с рублем на следующей неделе

На следующей неделе курс доллара составит 77,5–79,5 рубля, евро — 90–92 рубля, юаня — 10,75–11,05 рубля, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

По его словам, рублю помогает снижение геополитической напряженности, продажи валюты в рамках бюджетного правила и повышенный спрос россиян на облигации федерального займа.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Дополнительную поддержку рублю может дать налоговый период: в июле компании будут выплачивать налог на дополнительный доход, что увеличит продажи валюты. Однако в начале августа рубль может перейти к ослаблению. Если Центробанк 25 июля снизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов или более, девальвационное движение рубля может стартовать с первых чисел августа», — пояснил Шепелев «Газете. Ru».

Он назвал целевыми уровнями доллар по 80 рублей и юань по 11,1 рубля.

Что будет с рублем в августе

Эксперт SberCIB Investment Research Юрий Попов считает, что августе может начаться постепенное ослабление рубля из-за сезонного роста спроса на валюту, окончания дивидендного периода, снижения ключевой ставки.

«На конец года ждем ослабления рубля до 13 рублей за юань и 92 рублей за доллар», — сказал он.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов уверен, что в июле и августе курс рубля к доллару останется в диапазоне 78–80. Помимо этого, он не исключил, что возможны краткосрочные колебания в зависимости от реакции рынков на решения ЦБ и действия крупнейших экспортеров.

Многие эксперты также ожидают, что к началу августа доллар выйдет на уровень 80 рублей, а к концу лета будет торговаться на уровне 82–83 рубля за доллар. При этом ожидаемый уровень евро окажется в коридоре 89–93,5 рубля, а курс юаня составит 10,7–11,3 рубля.

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