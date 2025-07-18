Ситуация в аэропортах Москвы и Нижнего Новгорода 18 июля: задержки рейсов

Росавиация в ночь на сегодня, 18 июля, вводила ограничения на работу аэропортов в Москве, Нижнем Новгороде и Калуге. Что об этом известно, какая сейчас ситуация во Внуково, Жуковском, Домодедово, Стригино и других аэропортах России?

Какая ситуация в аэропортах Москвы 18 июля

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский в ночь на 18 июля не принимали и не отправляли самолеты в связи с наложенными ограничениями. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, полеты были приостановлены для обеспечения безопасности пассажиров.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — уточнили в ведомстве.

В столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский был введен план «Ковер» из-за украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал SHOT.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в ночь на 18 июля силы ПВО сбили над Подмосковьем 11 дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших в сторону столицы.

На настоящий момент ограничения с работы московских аэропортов сняты. За время их действия, по данным Росавиации, на запасные аэродромы ушли 20 самолетов, выполнявших рейсы во Внуково.

Согласно информации на сайте Внуково, 18 июля из аэропорта задержаны вылеты в Тегеран, Ош, Анталью, Ташкент и Стамбул.

«Задействовано максимальное количество персонала и производственных ресурсов для скорейшего возвращения к привычному расписанию полетов. Скоплений людей в терминале нет. В настоящее время осуществляется организация вылетов задержанных воздушных судов», — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Из аэропорта Жуковский задержан вылет в Кутаиси и отменены рейсы в Ургенч и Ош. В Домодедово изменений в расписании на настоящий момент не наблюдается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая ситуация в аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги

Росавиация 18 июля в 04:37 по московскому времени ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде. Запрет длился более часа. Как сообщает SHOT, в воздушной гавани был введен план «Ковер», предварительно, из-за атаки украинских беспилотников на регион.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 18 июля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Нижегородской области.

На настоящий момент ограничения с работы аэропорта Нижнего Новгорода сняты. Согласно информации на сайте воздушной гавани, вылеты осуществляются без задержек.

Аэропорт в Калуге также возобновил рейсы после того, как в ночь на 18 июля приостанавливал выпуск и прием самолетов на фоне вводимых ограничений. Вылеты рейсов из воздушной гавани ожидаются согласно расписанию.

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