Погода в Москве в пятницу, 18 июля: ждать ли резкого похолодания и ливня

Погода в Москве в пятницу, 18 июля: ждать ли резкого похолодания и ливня

В пятницу, 18 июля, в Москве погода будет носить неустойчивый характер. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на завтра?

Какая погода будет в Москве 18 июля

Синоптик Александр Шувалов сообщил, что завтра, 18 июля, в Москве и Подмосковье ожидается теплый день с температурой +26–28 градусов и без осадков.

«Температура будет комфортная. Москва немного просохнет», — отметил он.

По данным портала meteovesti.ru, 18 июля в течение суток ожидается переменная облачность: ночью — +17–19 градусов, днем — +27–29 градусов. Ветер восточный, умеренный.

Шувалов также предупреждал, что до конца недели (20 июля) погода в российской столице будет носить неустойчивый характер.

«На днях к Москве и Подмосковью подойдет очередная зона с юго-запада, и в субботу регион накроет дождями. В этот день ожидают наиболее интенсивные осадки, и температура немного понизится — до +21–23 градусов», — отмечал он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также ранее сообщал, что к середине июля рекордная жара пойдет на спад.

«К середине июля лето вернется в исходное состояние, произойдет понижение температуры воздуха до климатической нормы», — говорил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 18 июля

Портал meteovesti.ru пишет, что завтра, 18 июля, в Санкт-Петербурге в течение суток прогнозируется ясная погода: ночью — +13–15 градусов, днем — +23–25 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказывал, что отсутствие облаков в последние два дня позволило солнцу светить максимально, в связи с чем продолжительность солнечного сияния в городе достигла 15,8 часа в сутки.

«Сегодня нас посетят облака с севера, правда, их не так много, но над центром Ладожского озера даже дождик идет. Хотя это от жаркой погоды нас не спасет, и в Санкт-Петербурге снова +28 градусов. Прогнозы, да и погода на ближайшие три дня без изменений, так что даже и написать больше нечего. Ну а с дождем в воскресенье будем думать, придет или не придет…» — пояснил он в авторском Telegram-канале.

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