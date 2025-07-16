Погода в Москве в четверг, 17 июля: ждать ли аномальную жару и грозы

Погода в Москве в четверг, 17 июля: ждать ли аномальную жару и грозы

В Москве завтра, 17 июля, прогнозируется комфортная температура без осадков. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 17 июля

По информации метеорологического сервиса RusMeteo, завтра, 17 июля, погода в Москве будет облачная, местами также прогнозируются грозы.

«Температура воздуха повысится до +26 градусов, ветер восточный, 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +17 градусов, погода будет в основном облачная, местами с прояснением, без осадков, ветер северо-восточный, 2 м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 742 до 744 мм рт. ст.», — говорится в прогнозе.

По данным «Яндекс Погоды», 17 июля в российской столице будет теплый, пасмурный и дождливый день. Средняя температура днем составит +23 градуса.

Синоптик Александр Шувалов сообщил URA.RU, что 17 и 18 июля в Москве и Подмосковье ожидаются теплые дни с температурой +26–28 градусов и без осадков.

«Температура в четверг и пятницу будет комфортная. Москва немного просохнет», — заявил он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщал, что к середине июля рекордная жара пойдет на спад.

«К середине июля лето вернется в исходное состояние и произойдет понижение температуры воздуха до климатической нормы», — уточнил синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 17 июля

По данным метеорологических сервисов, 17 июля в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с моросящими дождями. Днем прогнозируется от +20 до +23 градусов.

«Яндекс Погода» сообщает, что в дневное время в Северной столице будет +26 градусов, вечером — +21 градус. Осадков не прогнозируется.

Специалисты ранее сообщали, что вторая половина июля в Санкт-Петербурге будет теплее, чем первая. Кроме того, осадки уменьшатся до 1–2 мм, но 80% дней останутся пасмурными. При этом ветер сменится на юго-западный, 3–4 м/с, влажность — 77–79%.

Александр Шувалов отметил, что в четверг, 17 июля, в Северной столице будет теплая и временами облачная погода. Температура воздуха днем прогреется до +24 градусов, а ночью упадет до +18. Ветер подует северо-западный, со скоростью 4 м/с.

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