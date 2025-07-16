Врач назвал неожиданную причину плохого самочувствия в жару

Раскаленный асфальт усугубляет воздействие жаркой погоды на организм, заявила NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева. По ее словам, нагретые поверхности, такие как бетон, кирпич и металл, долго сохраняют высокую температуру, не позволяя воздуху остыть.

Жара в городе куда опаснее для самочувствия человека, чем жара в лесу. И виной тому асфальт. Известно, что бетон, кирпичи, металлические поверхности в течение дня накапливают тепло. При этом ночью асфальт продолжает излучать высокую температуру, не давая воздуху остыть и создавая тепловую ловушку для организма: кровь становится гуще, возрастает риск тромбозов, инсультов и инфарктов. Особенно сильно страдают пациенты с гипертонией, атеросклерозом и варикозной болезнью, — пояснила Сысоева.

Кроме того она отметила, что испарения от асфальта могут вызывать головную боль из-за расширения сосудов. Она рекомендовала в жаркие дни пить воду каждые 30–40 минут, даже если нет жажды, носить легкую одежду из натуральных тканей и избегать алкоголя.

Если человек находится в сильную жару в городе, у него может начать болеть голова, поскольку тепло и испарения от асфальта способствуют расширению сосудов. Вопреки распространенному мнению, даже через пот человек способен терять жидкость. Недостаток воды быстро приводит к снижению давления, головной боли, слабости. Советую пить воду каждые 30–40 минут даже без жажды, носить легкую одежду из натуральных тканей, периодически заходить в магазины, где есть кондиционер и ни в коем случае не употреблять алкоголь, — резюмировала Сысоева.

Ранее врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина заявила, что охлаждение ледяной водой в жару может привести к перегреву. Она предупредила, что такая привычка может вызвать спазмы сосудов и другие неприятные последствия для здоровья.