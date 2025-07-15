Врач раскрыла опасный способ охлаждения в жару Врач Хайкина заявила, что холодная вода в жару опасна для здоровья

Охлаждение ледяной водой в жару может привести к перегреву, заявила врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина. В разговоре с «Газетой.Ru» она предупредила, что такая привычка может вызвать спазмы сосудов и другие неприятные последствия для здоровья.

Когда ты пьешь ледяную воду, организму кажется, что он охлаждается. Но на деле начинается обратный процесс, — подчеркнула Хайкина.

Врач объяснила, что очень холодная вода может вызвать резкое сужение сосудов, что опасно для людей с сердечными заболеваниями и проблемами желудочно-кишечного тракта. Это может привести к скачкам артериального давления, головокружению и боли в животе. Также употребление холодной воды в жару повышает риск простудных заболеваний, таких как ларингит и фарингит.

Хайкина посоветовала пить воду комнатной температуры или слегка прохладную маленькими глотками, а для облегчения жара ополаскивать лицо и шею прохладной водой.

Фельдшер Илья Чернявский ранее порекомендовал в жаркую погоду охлаждаться с помощью влажного полотенца. Он отметил, что умывание холодной водой дает лишь кратковременный эффект.