Магнитные бури сегодня, 18 июля: что завтра, слабость, отсутствие энергии

Сегодня, 18 июля, вероятность небольших геомагнитных возмущений оценивается в 20%. Каков прогноз на завтра, что не следует делать в период магнитных бурь?

Будут ли магнитные бури 18 и 19 июля

По информации ученых лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, сегодня, 18 июля, ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка с минимальной вероятностью магнитных возмущений (7%).

При этом вероятность небольших геомагнитных возмущений оценивается в 20%, а вероятность сохранения спокойной магнитосферы — в 73%.

По шкале Kp, используемой для оценки интенсивности геомагнитных возмущений, 18 июля прогнозируется значение три, что соответствует спокойной магнитосфере.

«Прогнозируемое значение индекса Ap на 18 июля составляет пять, что соответствует низкому уровню геомагнитной активности. Индекс F10.7, характеризующий солнечное радиоизлучение на длине волны 10,7 см и связанный с числом солнечных пятен, ожидается на уровне 128 — это умеренное значение, не предвещающее серьезных всплесков активности», — пояснили специалисты.

Завтра, 19 июля, ожидается возбужденная магнитосфера и умеренная геомагнитная активность.

Что нельзя делать в период магнитных бурь

Кандидат медицинских наук Елена Соломатина, врач-терапевт и диетолог заявила, что в период геомагнитных возмущений следует отказаться от жареной и жирной еды, так как и без того ослабленному организму будет сложно тратить энергию на переваривание.



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«Очень тяжело организм будет тратить энергию на это переваривание. А если там еще соль, сахар, то это задержка жидкости, будет очень много брать, еще повышать давление. И, соответственно, магнитные бури на это влияют. Плюс мы создадим внутреннюю, очень неблагоприятную среду в нашем организме. Ему бы справиться с магнитной бурей, а он справляется с пищеварением», — уточнила она в беседе с «Газетой. Ru».

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова считает, что для улучшения самочувствия в период магнитной бури следует отказаться от вредных привычек.

«Отказаться стоит от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — рассказала специалист.

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