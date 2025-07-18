Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 11:04

Магнитные бури сегодня, 18 июля: что завтра, слабость, отсутствие энергии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 18 июля, вероятность небольших геомагнитных возмущений оценивается в 20%. Каков прогноз на завтра, что не следует делать в период магнитных бурь?

Будут ли магнитные бури 18 и 19 июля

По информации ученых лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, сегодня, 18 июля, ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка с минимальной вероятностью магнитных возмущений (7%).

При этом вероятность небольших геомагнитных возмущений оценивается в 20%, а вероятность сохранения спокойной магнитосферы — в 73%.

По шкале Kp, используемой для оценки интенсивности геомагнитных возмущений, 18 июля прогнозируется значение три, что соответствует спокойной магнитосфере.

«Прогнозируемое значение индекса Ap на 18 июля составляет пять, что соответствует низкому уровню геомагнитной активности. Индекс F10.7, характеризующий солнечное радиоизлучение на длине волны 10,7 см и связанный с числом солнечных пятен, ожидается на уровне 128 — это умеренное значение, не предвещающее серьезных всплесков активности», — пояснили специалисты.

Завтра, 19 июля, ожидается возбужденная магнитосфера и умеренная геомагнитная активность.

Что нельзя делать в период магнитных бурь

Кандидат медицинских наук Елена Соломатина, врач-терапевт и диетолог заявила, что в период геомагнитных возмущений следует отказаться от жареной и жирной еды, так как и без того ослабленному организму будет сложно тратить энергию на переваривание.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Очень тяжело организм будет тратить энергию на это переваривание. А если там еще соль, сахар, то это задержка жидкости, будет очень много брать, еще повышать давление. И, соответственно, магнитные бури на это влияют. Плюс мы создадим внутреннюю, очень неблагоприятную среду в нашем организме. Ему бы справиться с магнитной бурей, а он справляется с пищеварением», — уточнила она в беседе с «Газетой. Ru».

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова считает, что для улучшения самочувствия в период магнитной бури следует отказаться от вредных привычек.

«Отказаться стоит от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — рассказала специалист.

Читайте также:

Правда ли, что пенсии будут повышать каждый квартал? Кому, на сколько

Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел»: что известно, сюжет, актеры

Возвращение в «Универ», долг 700 тысяч, вес: как живет Мария Кожевникова

космос
новости
магнитные бури
прогнозы
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскритиковали траты на концерты к юбилею Победы над Японией
Зеленский поручил Умерову заняться переговорами на новой должности
Автор песни «Выйду в поле с конем» объяснил феномен ее популярности
Раскрыто главное желание Зеленского
«Гнойник в центре Европы»: депутат Рады разнес Киев из-за одного решения
Стало известно о прорыве обороны в Волчанске
Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 18 июля, что с евро и юанем
Более десятка солдат ВСУ не выдержали давления армии России и дезертировали
«Это сигнал»: в Раде объяснили отказ США одобрить Умерова в качестве посла
Страны Евросоюза утвердили 18-й пакет антироссийских санкций
Стало известно, что будет с инфляцией к концу 2025 года
Россиянка решила отсудить у Минфина 2 млн рублей
Собака набросилась на семилетнюю девочку под Иркутском
Россияне объявили войну «Пятерочке» и «Магниту» из-за цен на пакеты
«Сидят в запасе и радуются»: Мостовой разнес российских футболистов РПЛ
Экономист предсказал, что будет с ключевой ставкой в июле
Дебошир забрызгал кровью банкомат в торговом центре и попал на видео
Социологи рассказали, какой процент россиян доверяют Путину
В Госдуме раскрыли, кто будет оплачивать хотелки Зеленского
На Западе усомнились в законности нового правительства Украины
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.