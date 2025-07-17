Магнитные бури сегодня, 17 июля: что завтра, боли, эмоциональное напряжение

Магнитные бури сегодня, 17 июля: что завтра, боли, эмоциональное напряжение

Сегодня, 17 июля, ожидается благоприятная геомагнитная обстановка на территории России. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 17 и 18 июля

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 17 июля, серьезных магнитных возмущений не прогнозируется.

Вероятность магнитной бури составляет всего 7%. При этом существует 20-процентная вероятность незначительных геомагнитных возмущений, а шансы на полностью спокойную магнитосферу достигают 73%.

«Солнечная активность продолжает оказывать влияние на магнитосферу Земли, однако 17 июля ожидается относительно спокойный геомагнитный фон. Несмотря на недавние вспышки на Солнце, вероятность серьезных магнитных возмущений в ближайшие сутки оценивается как низкая. Это хорошая новость для людей, чувствительных к космической погоде, хотя некоторым все же рекомендуется соблюдать осторожность и следовать рекомендациям специалистов», — отмечают эксперты.

Завтра, 18 июля, магнитное поле останется стабильным с небольшими колебаниями, добавили ученые.

Когда в ближайшее время ожидается сильная магнитная буря

По информации сервиса my-calend, ближайшая сильная магнитная буря ожидается 22 июля, ее сила составит пять баллов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — говорится в публикации.

Как легче пережить магнитную бурю

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова рассказала, что для улучшения самочувствия в период магнитной бури следует отказаться от вредных привычек.

«Отказаться стоит от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — уточнила она.

По мнению заведующей Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольги Чирковой, прогулки и контрастный душ помогут справиться со слабостью, возникающей в период геомагнитных возмущений.

«Также следует минимизировать алкоголь и кофеин, исключить сигареты, жирную и острую пищу. При низком артериальном давлении можно принимать натуральные адаптогены, но только после консультации с врачом», — рассказала Чиркова NEWS.ru.

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