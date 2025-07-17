Магнитные бури сегодня, 17 июля: что завтра, боли, эмоциональное напряжение

Сегодня, 17 июля, ожидается благоприятная геомагнитная обстановка на территории России. Каков прогноз на завтра?
Будут ли магнитные бури 17 и 18 июля
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 17 июля, серьезных магнитных возмущений не прогнозируется.
Вероятность магнитной бури составляет всего 7%. При этом существует 20-процентная вероятность незначительных геомагнитных возмущений, а шансы на полностью спокойную магнитосферу достигают 73%.
«Солнечная активность продолжает оказывать влияние на магнитосферу Земли, однако 17 июля ожидается относительно спокойный геомагнитный фон. Несмотря на недавние вспышки на Солнце, вероятность серьезных магнитных возмущений в ближайшие сутки оценивается как низкая. Это хорошая новость для людей, чувствительных к космической погоде, хотя некоторым все же рекомендуется соблюдать осторожность и следовать рекомендациям специалистов», — отмечают эксперты.
Завтра, 18 июля, магнитное поле останется стабильным с небольшими колебаниями, добавили ученые.
Когда в ближайшее время ожидается сильная магнитная буря
По информации сервиса my-calend, ближайшая сильная магнитная буря ожидается 22 июля, ее сила составит пять баллов.
«В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — говорится в публикации.
Как легче пережить магнитную бурю
Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова рассказала, что для улучшения самочувствия в период магнитной бури следует отказаться от вредных привычек.
«Отказаться стоит от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — уточнила она.
По мнению заведующей Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольги Чирковой, прогулки и контрастный душ помогут справиться со слабостью, возникающей в период геомагнитных возмущений.
«Также следует минимизировать алкоголь и кофеин, исключить сигареты, жирную и острую пищу. При низком артериальном давлении можно принимать натуральные адаптогены, но только после консультации с врачом», — рассказала Чиркова NEWS.ru.
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