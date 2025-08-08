В «Газпроме» назвали причину отзыва лицензии у «Молдовагаза»

«Газпром» резко осудил решение молдавских властей отозвать лицензию у АО «Молдовагаз», передает ТАСС. В госкорпорации назвали эти действия завершающей стадией разрушения бизнеса компании. Российский гигант заявил, что будет защищать интересы всеми способами.

По мнению представителей «Газпрома», решение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии лишает группу «Молдовагаз» права поставлять газ, что является кульминацией действий молдавской стороны по уничтожению бизнеса холдинга. Российская госкорпорация подчеркивает, что тем самым правительство Молдавии лишает «Газпром» принадлежащего ему объекта инвестиций. Он является крупнейшим акционером и кредитором компании.

При этом оплата от «Молдовагаза» поступала не в полном объеме. На протяжении последних лет госкорпорация предлагала Молдавии различные юридически оформленные варианты погашения задолженности.

Однако правительство Республики Молдова отказалось содействовать погашению задолженности, предпочитая вместо этого, в нарушение достигнутых с ПАО «Газпром» договоренностей, оказывать давление на ПАО «Газпром» в целях понуждения компании отказаться от своих законных требований, — говорится в сообщении.

Сумма претензий «Газпрома» за неоплаченный газ составляет $709 млн. Молдавская сторона оспаривает этот долг и готова признать лишь $8,6 млн. Она отказывается платить «по несуществующим долгам».

