ФАС начала расследование в отношении «дочки» «Газпрома» ФАС возбудила дело против «Газпром ГНП продажи» за сокращение биржевых поставок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Газпром ГНП продажи», входящей в структуру «Газпрома», сообщается на сайте ведомства. Поводом для проверки стало сокращение компанией объемов реализации топлива на биржевых торгах.

В ФАС считают, что такие действия могли спровоцировать рост цен на бензин. В службе напомнили, что «Газпром ГНП продажи» владеет Сургутским ЗСК — предприятием, производящим бензин и дизельное топливо.

Согласно данным Петербургской Биржи, с 20 мая по 27 июня продажи бензина Аи-92 с этого завода упали на 74%, а Аи-95 — на 50%. Кроме того, ООО «Газпром ГНП продажи» производило закупку автомобильных бензинов у других нефтяных компаний, что привело к снижению объемов реализации другим потребителям в рамках биржевых торгов, добавили в ФАС.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия в период сезонного роста спроса недопустимы и могут нарушать антимонопольное законодательство. По мнению ведомства, компания «должна соблюдать положения закона „О защите конкуренции“, а также сохранять регулярность и равномерность реализации топлива на биржевых торгах».

Ранее агентство Reuters сообщило, что Окружной суд Гааги принял решение отозвать ордер на арест активов российского энергетического гиганта «Газпром» на территории Нидерландов. Постановление суда касается долей российского концерна в нидерландских предприятиях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B. V.

Прежде Минфин России разработал изменения в налоговое законодательство для освобождения «Газпрома» от уплаты налога за Nord Stream 2 AG. Компания является оператором трубопровода «Северный поток — 2».