В Нидерландах сняли арест с активов «Газпрома»

В Нидерландах сняли арест с активов «Газпрома» Суд в Гааге снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах

Окружной суд Гааги принял решение отозвать ордер на арест активов российского энергетического гиганта «Газпром» на территории Нидерландов, сообщило агентство Reuters. Постановление суда касается долей российского концерна в нидерландских предприятиях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B. V.

Украинские компании «Жнива» и «Славутич-инвест» ранее добились ареста этих активов в рамках своих исков. Судебная инстанция пришла к выводу, что принцип государственного иммунитета защищает собственность «Газпрома». Этот правовой принцип не позволяет судить действия другого государства или предприятия, находящегося под его контролем.

Стоит отметить, что в середине июня суд Гааги уже отказался рассматривать иск компании «Жнива» к российскому концерну. Основанием стало отсутствие у него юрисдикции в данном вопросе.

Ранее Минфин России разработал изменения в налоговое законодательство для освобождения «Газпрома» от уплаты налога за Nord Stream 2 AG. Компания является оператором трубопровода «Северный поток — 2».