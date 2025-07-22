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22 июля 2025 в 12:37

В Нидерландах сняли арест с активов «Газпрома»

Суд в Гааге снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Окружной суд Гааги принял решение отозвать ордер на арест активов российского энергетического гиганта «Газпром» на территории Нидерландов, сообщило агентство Reuters. Постановление суда касается долей российского концерна в нидерландских предприятиях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B. V.

Украинские компании «Жнива» и «Славутич-инвест» ранее добились ареста этих активов в рамках своих исков. Судебная инстанция пришла к выводу, что принцип государственного иммунитета защищает собственность «Газпрома». Этот правовой принцип не позволяет судить действия другого государства или предприятия, находящегося под его контролем.

Стоит отметить, что в середине июня суд Гааги уже отказался рассматривать иск компании «Жнива» к российскому концерну. Основанием стало отсутствие у него юрисдикции в данном вопросе.

Ранее Минфин России разработал изменения в налоговое законодательство для освобождения «Газпрома» от уплаты налога за Nord Stream 2 AG. Компания является оператором трубопровода «Северный поток — 2».

Газпром
Нидерланды
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