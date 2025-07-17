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17 июля 2025 в 10:36

В Госдуме объяснили, как оградить детей от опасного контента в интернете

Депутат Боярский: все гаджеты нужно снабдить родительским контролем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необходимо снабдить средствами родительского контроля все гаджеты, так как «детских смартфонов» не существует, рассказал в интервью NEWS.ru глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, во многом, использование таких мер останется ответственностью родителей.

Дети часто пользуются гаджетами родителей или старших братьев и сестер. Отдельной категории «детский смартфон» не существует. Поэтому я бы снабдил такими функциями все устройства. Дальше — ответственность родителей, как они будут этим пользоваться. На рынке таких решений предостаточно, но далеко не все родители этим озабочены. Возможно, потому, что разъяснительная работа ведется недостаточно. Кроме того, эти сервисы не бесплатны, — заявил Боярский.

Парламентарий добавил, что существует перечень обязательных предустановленных программ для сложных устройств вроде смартфонов. Однако, по его словам, там ничего нет для защиты детей и подростков, поэтому нужно продумать, как это правильно реализовать.

Ранее сервис «Почта Mail» и разработчик антивирусного ПО Dr. Web провели опрос, согласно которому идею ограничить пожилым и несовершеннолетним родственникам доступ к маркетплейсам поддержали 11% россиян. Около 60% респондентов установили бы для этих категорий родительский контроль в интернете. За то, чтобы ограничить входящие звонки с незнакомых номеров, высказались 28% участников опроса.

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Сергей Боярский
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