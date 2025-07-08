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08 июля 2025 в 15:55

Каждый десятый россиянин запретил бы детям и пожилым доступ к маркетплейсам

60% россиян готовы ввести родительский контроль в Сети для детей и пожилых

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идею ограничить пожилым и несовершеннолетним родственникам доступ к маркетплейсам поддержали 11% россиян, свидетельствуют результаты опроса сервиса «Почта Mail» и разработчика антивирусного ПО Dr. Web, поступившие в распоряжение ТАСС. Около 60% респондентов установили бы для этих категорий родительский контроль в интернете.

За то, чтобы ограничить входящие звонки с незнакомых номеров, высказались 28% участников опроса. 61% считает нужным установить ограничения на ресурсах с контентом 18+.

Как отмечают исследователи, 80% респондентов рассказали, что их родственники знают о мерах борьбы с телефонными мошенниками. Несмотря на это, у 25% опрошенных близкие становились жертвами злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост количества мошеннических звонков, совершаемых от имени «Почты России». Преступники используют отработанную схему с якобы подтверждением личности через «Госуслуги». Сначала они звонят от лица сотрудников сортировочного центра, сообщая о проблемах с доставкой или некой посылке. Затем предлагают перейти в Telegram-бот для уточнения информации или подтверждения личности через системы «Госуслуги» или «Почта ID».

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