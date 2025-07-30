ЕС введет новую биометрическую систему пограничного контроля

Евросоюз запустит новую электронную систему пограничного контроля EES на внешних границах с 12 октября 2025 года, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Внедрение системы, которая заменит штампы в паспортах, планируется завершить в течение шести месяцев.

Еврокомиссия установила 12 октября 2025 года как дату поэтапного запуска операций в рамках европейской системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES). Это продвинутая технологическая система, которая будет в цифровом режиме записывать информацию о въезде и выезде из Шенгенского пространства. Речь идет только о краткосрочных визитах, — сказано в сообщении.

Новая система призвана усилить контроль за нелегальной миграцией и предотвратить пересечение границ по поддельным документам. Она будет хранить биометрические данные, включая отпечатки пальцев, изображение лица и другую информацию. EES станет первым этапом модернизации пограничного контроля в ЕС.

Вторым компонентом реформы станет введение электронной системы ETIAS для граждан безвизовых стран, запланированное на вторую половину 2026 года. Регистрация в системе будет обязательной и потребует оплаты сбора в размере €7 (665 рублей). Эти меры направлены на создание комплексной системы безопасности европейских границ.

Ранее Польша временно ввела погранконтроль на границах с Литвой и Германией. Премьер-министр страны Дональд Туск пообещал «симметрично отреагировать», если Германия в очередной раз в нарушение Шенгенского соглашения также продлит погранконтроль. России и Белоруссии Туск пригрозил «очень неприятными шагами», если не спадет наплыв мигрантов на польско-белорусской границе.