Для любимого зятя: вяленые томаты с пряным медом и бальзамиком

Для любимого зятя: вяленые томаты с пряным медом и бальзамиком

Для любимого зятя: вяленые томаты с пряным медом и бальзамиком

NEWS.ru предлагает нетривиальный рецепт вяленых помидоров на зиму. Суперская заготовка, которую будет обожать вся семья. Подробности — в материале.

Состав: 1 кг плотных помидоров (рома или черри), 4 ст. л. оливкового масла холодного отжима, 1,5 ст. л. цветочного меда, 2 ч. л. выдержанного бальзамического крема, 4 зубчика фермерского чеснока, 1,5 ч. л. прованского тимьяна, 1 ч. л. испанской копченой паприки, соль крупного помола и свежий перец горошком.

Вяленые помидоры на зиму готовятся так: томаты разрезать вдоль, ложкой аккуратно удалить мякоть. Сделать маринад из подогретого масла, растопленного меда, бальзамика и специй. Выложить половинки на решетку, обильно покрыть ароматной смесью.

Томить в духовом шкафу при 110 °C 3–4 часа с приоткрытой дверцей. Готовые томаты переложить в стерильные банки, залить маринадом.

И все! Рецепт вяленых помидоров только для вас. Наслаждайтесь!