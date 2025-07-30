Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 16:01

Для любимого зятя: вяленые томаты с пряным медом и бальзамиком

Для любимого зятя: вяленые томаты с пряным медом и бальзамиком Для любимого зятя: вяленые томаты с пряным медом и бальзамиком Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru предлагает нетривиальный рецепт вяленых помидоров на зиму. Суперская заготовка, которую будет обожать вся семья. Подробности — в материале.

Состав: 1 кг плотных помидоров (рома или черри), 4 ст. л. оливкового масла холодного отжима, 1,5 ст. л. цветочного меда, 2 ч. л. выдержанного бальзамического крема, 4 зубчика фермерского чеснока, 1,5 ч. л. прованского тимьяна, 1 ч. л. испанской копченой паприки, соль крупного помола и свежий перец горошком.

Вяленые помидоры на зиму готовятся так: томаты разрезать вдоль, ложкой аккуратно удалить мякоть. Сделать маринад из подогретого масла, растопленного меда, бальзамика и специй. Выложить половинки на решетку, обильно покрыть ароматной смесью.

Томить в духовом шкафу при 110 °C 3–4 часа с приоткрытой дверцей. Готовые томаты переложить в стерильные банки, залить маринадом.

И все! Рецепт вяленых помидоров только для вас. Наслаждайтесь!

общество
рецепты
домашние заготовки
кулинария
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В окружении Дибровых высказались об их разводе
Медбрат пытался изнасиловать 90-летнюю пациентку после приема ванны
Майкл Джексон: биография и тайны короля поп-музыки
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 30 июля, фото и видео
Школьница родила ребенка во время землетрясения на Камчатке
Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса
«Шпионское ПО»: в Госдуме поддержали блокировку Speedtest
Украинские военные ударили по площадке и ранили детей
Пара стала жертвой ужасающего преступления банды мигрантов
В МИД РФ рассказали, в кого превратились главы стран ЕС
«Недостаточно поставить антивирус»: инженер о борьбе бизнеса с кибератаками
Берлинцев лишили традиционного новогоднего шоу у Бранденбургских ворот
СБУ заявила о задержании двух «российских кротов» в украинской армии
Житель Одессы «сменил пол», чтобы выбраться с Украины
Apple попросила Минюст США не участвовать в создании iPhone
Дома проживавших в них цыган сгорели дотла в Самаре
Тысячи поклонников Оззи Осборна собрались проводить его в последний путь
Сирены воздушной тревоги ревут во всех областях Украины
Появились кадры с погоней и стрельбой на улицах Москвы
Политолог предположил, останется ли Украина без помощи Еврокомиссии
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.