Президента США Дональда Трампа можно считать настоящим лидером среди западных политиков, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, глава Белого дома пытается противостоять бюрократической системе и опираться на волю избирателей.

Слабость западных политиков имеет несколько причин. Во-первых, они не являются настоящими лидерами. Большей частью они просто порождения бюрократической системы, как мистер Смит в фильме «Матрица». Поэтому они вообще не лидеры. Один из немногих — это Трамп, который пытается противостоять этой системе и опереться на народную волю. Это самое главное, — сказал Марков.

При этом, уточнил он, против тех, кто пытается действовать как Трамп, выступает глубинное государство. По словам политолога, Запад потерял свое лидерство в области экономики, что является второй причиной слабости политиков.

Слишком много ошибок было сделано в предыдущие годы, и их накопление привело к тому, что Запад идет не туда [и поддерживает Украину и Израиль]. В результате этого он потерял то, на что всегда опирался — моральное лидерство. Оно выражалось в том, что всем хотелось жить богато, в свободе и демократии. Сейчас многие другие страны, например Объединенные Арабские Эмираты, живут более богато, чем европейцы, — добавил Марков.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что благодаря украинскому конфликту США превратили Европу в экономическую колонию. Так политик прокомментировал соглашение между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен об установлении пошлин в 15% на товары из ЕС.