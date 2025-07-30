Медведчук назвал Европу экономической колонией США

Благодаря конфликту на Украине США превратили Европу в экономическую колонию, написал в статье для сайта движения «Другая Украина» председатель его совета Виктор Медведчук. Так политик прокомментировало соглашение между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен об установлении пошлин в 15% на товары из ЕС.

Ловушка для Европы захлопнулась, Трамп поставил ЕС в позицию экономической колонии, а для ослабления продал Брюсселю войну с Россией. Теперь «Большим Израилем» становится не Украина, <…> а вся Европа, но США не только не будут ее финансировать, а, наоборот, заставят платить за поставки оружия и энергоресурсов, — говорится в публикации.

Ранее Евросоюз и США пришли к соглашению по торговым пошлинам в размере 15% на товары, ввозимые из ЕС в Соединенные Штаты. Американский экспорт в европейские страны не будет облагаться ввозными тарифами. По словам Трампа, эти договоренности стали историческим достижением. Пошлины не будут распространяться на алюминий и медикаменты из Евросоюза.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен позже сообщила, что для достижения этих соглашений Еврокомиссии пришлось пойти на полный отказ от российских энергоносителей. По ее словам, ЕС перейдет на поставки энергоресурсов из США.