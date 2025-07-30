Россиянам назвали главные отличия апартаментов от квартир Депутат Чаплин: в апартаментах более дорогие ЖКУ и нет права прописки

Апартаменты отличаются от квартиры более дорогими жилищно-коммунальными услугами и отсутствием права прописки, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, это обусловлено статусом коммерческой недвижимости, а не жилого помещения.

Апартаменты в большинстве случаев считаются коммерческой недвижимостью в отличие от квартир, которые являются жилыми объектами. Это различие имеет ряд последствий. В апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию, лишь временную. Квартиры же предоставляют полное право на постоянную регистрацию. В апартаментах тарифы на коммунальные услуги обычно выше, так как они относятся к коммерческой недвижимости. В квартирах, как правило, действуют более низкие тарифы на коммунальные услуги, а многодетные родители, ветераны, инвалиды могут рассчитывать еще и на большую скидку, — сказал Чаплин.

Он уточнил, что апартаменты часто стоят дешевле квартир из-за юридического статуса и меньших эксплуатационных характеристик. По словам депутата, коммерческие помещения могут быть выгодным вариантом для сдачи в аренду, особенно в крупных городах и туристических зонах, так как находятся в зданиях с богатой инфраструктурой.

Покупка квартиры предоставляет больше правовых гарантий. На эти объекты распространяются особенности жилищного законодательства, которое защищает права собственников в большей степени, чем в случае с апартаментами. Если целью приобретения недвижимости является создание долгосрочного семейного очага, квартира будет более подходящим вариантом благодаря стабильности правового статуса, возможности постоянной регистрации и, как правило, менее обременительным коммунальным платежам, — добавил Чаплин.

Ранее первый замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что Госдума готовит законопроект о возвращении в Россию доходных домов. По его мнению, это расширит возможности граждан по улучшению жилищных условий.