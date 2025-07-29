В Польше вспомнили о суверенитете и захотели покинуть ЕС Евродепутат Юрек: Польша в перспективе должна выйти из ЕС в его нынешнем виде

Польше следует рассмотреть возможность выхода из Евросоюза, если объединение сохранит свой нынешний курс, заявил экс-спикер Сейма (парламента) и евродепутат Марек Юрек в эфире телеканала Polsat. По его мнению, механизм функционирования ЕС фактически уничтожает национальный суверенитет.

Если Европейский союз будет таким, какой он есть, мы должны из него выйти, — подчеркнул Юрек.

Евродепутат также указал на факторы, которые, на его взгляд, пока удерживают Польшу в составе ЕС. Он указал на вступление большинства соседних стран в Евросоюз, а также глубоко укоренившееся в польском обществе с 1990-х годов убеждение о необходимости членства республики в европейском сообществе.

Юрек признался, что в 2003 году, когда проходил общенациональный референдум о вступлении Польши в Евросоюз, он сам голосовал против этого. Тем не менее политик полагает, что республике не стоит выходить из ЕС «завтра». Серьезное обсуждение такой возможности, по его словам, станет актуальным лишь тогда, когда число противников пребывания в Евросоюзе достигнет 40% населения страны.

Марек Юрек занимал пост маршала Сейма (спикера нижней палаты парламента) с 2005 по 2007 годы. В 2010 году он участвовал в президентских выборах, уступив нынешнему главе государства Анджею Дуде.

Ранее Польша стала фигурантом дела, которое возбудила ЕК по факту уклонения от соблюдения директивы о запрете на обход антироссийских санкций. Такие же обвинения Еврокомиссия выдвинула против еще 18 стран.