Польша может пойти под суд из-за нарушения одного требования ЕС

Польша может пойти под суд из-за нарушения одного требования ЕС Do Rzeczy: на Польшу завели дело из-за обхода антироссийских санкций

Польша стала фигурантом дела, возбужденного Еврокомиссией по факту уклонения Варшавой от выполнения директивы о запрете на обход антироссийских санкций, пишет издание Do Rzeczy. Аналогичные обвинения были выдвинуты еще 18 странам, отметили журналисты.

Европейская директива обязывает государства-члены Евросоюза адаптировать национальное уголовное законодательство к требованиям ЕС. <...> Если эти государства не выполнят свои обязательства, то Европейская комиссия направит дело в суд Европейского Союза, — говорится в материале.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что страны Евросоюза сами загоняют себя в энергетический тупик, утверждая новые пакеты антироссийских санкций. Он напомнил, что ЕС уже ввел почти 30 тысяч ограничительных мер, однако все они оказались бесполезными. Все рестрикции бумерангом возвращаются Европе, добавил парламентарий.

Кроме того, финансовый аналитик Дмитрий Скрябин спрогнозировал низкую эффективность 19-го пакета санкций ЕС, начало работы над которым анонсировали во Франции. По его словам, эти ограничения не окажут ощутимого влияния на экономику РФ.