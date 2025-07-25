Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 19:44

Польша может пойти под суд из-за нарушения одного требования ЕС

Do Rzeczy: на Польшу завели дело из-за обхода антироссийских санкций

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польша стала фигурантом дела, возбужденного Еврокомиссией по факту уклонения Варшавой от выполнения директивы о запрете на обход антироссийских санкций, пишет издание Do Rzeczy. Аналогичные обвинения были выдвинуты еще 18 странам, отметили журналисты.

Европейская директива обязывает государства-члены Евросоюза адаптировать национальное уголовное законодательство к требованиям ЕС. <...> Если эти государства не выполнят свои обязательства, то Европейская комиссия направит дело в суд Европейского Союза, — говорится в материале.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что страны Евросоюза сами загоняют себя в энергетический тупик, утверждая новые пакеты антироссийских санкций. Он напомнил, что ЕС уже ввел почти 30 тысяч ограничительных мер, однако все они оказались бесполезными. Все рестрикции бумерангом возвращаются Европе, добавил парламентарий.

Кроме того, финансовый аналитик Дмитрий Скрябин спрогнозировал низкую эффективность 19-го пакета санкций ЕС, начало работы над которым анонсировали во Франции. По его словам, эти ограничения не окажут ощутимого влияния на экономику РФ.

Польша
санкции
Евросоюз
нарушения
Еврокомиссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главу наркобанды принудительно депортируют в Россию
«Наступление северной клешни»: военкор раскрыл обстановку в Красноармейске
Матвиенко доложила Путину об одной инициативе по юным спортсменам России
Более 300 человек участвуют в ликвидации последствий взрыва в Саратове
Бывшего тамбовского губернатора арестовали по делу о взятке в 84 млн рублей
В Приморье рыбаки выловили тропического «единорога» и попали на видео
В ООН раскритиковали ВСУ из-за атак дронов по регионам России
Странного медвежонка необычного цвета сняли на видео
На Западе раскрыли, как Трамп может принудить Украину сдаться
«Русский каток», бойня в Покровске: ситуация на фронтах СВО вечером 25 июля
Изнасилование веткой и труп младенца в отеле: дикие ЧП за неделю
Сбои Starlink, наркотики, война с Трампом. Что происходит с Илоном Маском
В Госдуме объяснили, почему россиянам не нужны новые бомбоубежища
Никто не верит, что это крыжовник — варенье выглядит как изумруд
Куда сходить в Москве в выходные 26-27 июля: день ВМФ, шахматы и орган
В Индии глава нефтяной компании решился на неожиданный шаг из-за санкций ЕС
Раскрываем идеальный рецепт холодного свекольника!
Залужный предсказал ад: сколько еще продлится СВО, что останется от Украины
Раскрыт заказчик теракта в «Алых парусах»
Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.