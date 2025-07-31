В Китае объяснили, почему молчание Путина стало ударом для США Baijiahao: молчание Путина после ультиматума Трампа удивило Запад

Ответ российского президента Владимира Путина на ультиматум Дональда Трампа вызвал недоумение на Западе, пишет китайское издание Baijiahao. По его данным, западные страны ожидали иной реакции на требование американского лидера сократить сроки урегулирования конфликта с 50 до 10–12 дней.

Вместо личного комментария Путина официальное заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сообщил, что российская сторона приняла к сведению позицию Вашингтона, подчеркнув, что Россия уже адаптировалась к санкционному давлению. Китайские обозреватели обратили внимание на несоответствие реакции Москвы ожиданиям США. По их оценке, Владимир Путин традиционно демонстрирует твердость перед западными санкциями, и нынешняя ситуация не стала исключением.

До этого американские аналитики пришли к выводу, что ультиматум, выдвинутый Дональдом Трампом России, не окажет существенного влияния на развитие событий в зоне боевых действий между РФ и Украиной. По их оценке, Москва не станет отказываться от имеющихся рычагов давления без получения соответствующих уступок со стороны Киева и западных стран.

Ранее депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в комментарии NEWS.ru высказал мнение, что резкая реакция американского президента на заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева свидетельствует о его осознании ошибочности выбранного курса. Парламентарий отметил, что Трамп понимает, что его политические шаги вместо решения существующих проблем порождают новые сложности.