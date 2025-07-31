Последствия землетрясения на Камчатке попали на видео

После землетрясения на Камчатке оказались частично разрушены здания, последствия стихии попали на видео. На месте разрушений до сих пор работают оперативные службы. Спасатели установили палатки для помощи местным жителям.

Мощное землетрясение на Камчатке произошло в среду, 30 июля. Очевидцы рассказали, что катаклизм был не только сильным, но и долгим. По их словам, это нехарактерно для полуострова. Жительница Петропавловска-Камчатского по имени Вера, которая в момент подземных толчков находилась на четвертом этаже дома, отметила, что здание начало трясти очень сильно, из-за чего оно стало раскачиваться.

Между тем губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что прошедшее землетрясение стало сильнейшим за последнее десятилетие. Местные жители также засняли на камеру момент подземных толчков и их последствия.

Кроме того, мощное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске. В результате местные порт и рыбопромышленное предприятие были затоплены волнами цунами.