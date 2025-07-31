Москвичка вернулась на родину и была поражена одним фактом Вернувшаяся в Россию москвичка удивилась обилию мясных продуктов в магазинах

Москвичка Дарья, вернувшаяся в Россию после жизни в Турции, Черногории, Таиланде и Вьетнаме, удивилась качеству жизни в РФ. В беседе с Lenta.ru она особенно выделила обилие мясных продуктов и свежих овощей в магазинах.

Почти во всех странах, где я жила, найти в магазине нормальную курицу было почти праздником. Про индейку они вообще, мне кажется, даже не знают. А здесь огромное количество разнообразных мясных продуктов: курица, кролик, индейка вообще любых видов, — поделилась Дарья.

Она рассказала, что с овощами и фруктами в Черногории большие проблемы. Они стоят дорого и при этом выглядит испорченными. Женщина призналась, что мечтала вернуться в Москву хотя бы для того, чтобы поесть хорошей еды. К тому же, за границей она часто скучала по привычным для нее с детства продуктам — сметану и творог в Азии не найти, а все молочные продукты слишком сладкие.

Дарья выделила и новые общественные пространства в столице. По ее словам, за пять лет Москва очень сильно изменилась — появились благоустроенные места, уличные тренажеры, открытые бассейны.

Ранее музыкант и блогер Пабло из США обратил внимание, что прилавки российских супермаркетов ломятся от разнообразных дешевых товаров. Он отметил богатство выбора в отделе с рыбой, подчеркнув, что в его родном Висконсине нет ничего подобного. Блогера также шокировало обилие туалетной бумаги на полках и низкая цена на яйца.