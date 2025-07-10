«В этом нет смысла! »: американец шокирован богатством русских магазинов Блогер Пабло указал на разнообразие в российских магазинах несмотря на санкции

Прилавки российских супермаркетов ломятся от разнообразных дешевых товаров, заявил музыкант и блогер Пабло из США на своем YouTube-канале. Приятель американца отправился в один из магазинов, чтобы показать, как страна живет под санкциями.

Получается, что в России все стоит вполовину ниже, чем у нас в Штатах? Это же бессмысленно, ребята <…> И у нас же есть местные фермы, которые нанимают нелегальных мигрантов. В этом нет смысла! Нет никакого смысла! Задумайтесь — это же Россия под санкциями, ребята! — воскликнул Пабло.

Он отметил богатство выбора в отделе с рыбой, подчеркнув, что в его родном Висконсине нет ничего подобного. Блогера также шокировало обилие туалетной бумаги на полках и низкая цена на яйца.

Ранее стало известно, что жители США начали массово скупать продукты после введения импортных пошлин президентом страны Дональдом Трампом. информации британского издания, «готовясь к худшему», американцы оптом покупают сахар, муку и воду. Таким образом жители США готовятся к существенному росту цен.