Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 14:22

«В этом нет смысла! »: американец шокирован богатством русских магазинов

Блогер Пабло указал на разнообразие в российских магазинах несмотря на санкции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прилавки российских супермаркетов ломятся от разнообразных дешевых товаров, заявил музыкант и блогер Пабло из США на своем YouTube-канале. Приятель американца отправился в один из магазинов, чтобы показать, как страна живет под санкциями.

Получается, что в России все стоит вполовину ниже, чем у нас в Штатах? Это же бессмысленно, ребята <…> И у нас же есть местные фермы, которые нанимают нелегальных мигрантов. В этом нет смысла! Нет никакого смысла! Задумайтесь — это же Россия под санкциями, ребята!воскликнул Пабло.

Он отметил богатство выбора в отделе с рыбой, подчеркнув, что в его родном Висконсине нет ничего подобного. Блогера также шокировало обилие туалетной бумаги на полках и низкая цена на яйца.

Ранее стало известно, что жители США начали массово скупать продукты после введения импортных пошлин президентом страны Дональдом Трампом. информации британского издания, «готовясь к худшему», американцы оптом покупают сахар, муку и воду. Таким образом жители США готовятся к существенному росту цен.

США
Россия
магазины
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России и Госдеп США сочли важной нормализацию работы дипмиссий
Отец бойца «Азова» погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
Умер известный саратовский коллекционер и галерист
«Ты — это то, что ты выбираешь»: стиль как продолжение характера
Врач назвала неожиданный симптом эндокринных нарушений
Репетитор-педофил пил чай с родителями своих жертв
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Звездного баскетболиста РФ задержали в Париже: что грозит, мнение Захаровой
Боец подразделения «Орлан» попал под удар украинского дрона
Предприимчивый россиянин присвоил себе средства со счета полного тезки
«Добрый знак»: военкор оценил убийство полковника СБУ в Киеве
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 июля, фото и видео
Военэксперт раскрыл страшные последствия применяемых ВСУ снарядов с хлором
Разведдрон США заметили над Черным морем
Адвокат Добровинский раскрыл, как «Торпедо» избежит исключения из РПЛ
В Ленобласти сразу в нескольких отделах полиции прошли обыски
Алиев и Пашинян договорились продолжить переговоры
Европарламент принял решение по отставке фон дер Ляйен
Соцсети заполонили «доширачные» видео с извинениями абхазов перед россиянам
Психолог объяснила, как научиться говорить «нет» родственникам
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.