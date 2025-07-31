Аналитики подсчитали, сколько денег уйдет на сборы ребенка в школу «Апельсин»: на сборы ребенка в школу в 2025 году уйдет 17 925 рублей

В 2025 году подготовка ребенка к школе в России в среднем обойдется родителям в 17 925 рублей, такая информация содержится в исследовании сервиса лояльности «Апельсин», результаты которого есть в распоряжении ТАСС. Однако четверть опрошенных (28%) планируют потратить на эти цели более 25 000 рублей.

Опрос проводился среди родителей учеников с 1-го по 11-й класс. Его результаты показали, что основные расходы приходятся на школьную форму и обувь — это ключевая статья затрат для 81% семей.

Кроме того, 60% родителей включили в список обязательных покупок канцелярские товары и спортивную одежду. Особенно значительные траты ожидают семьи первоклассников, которым необходимо приобрести полный базовый набор: форму, канцелярию, рюкзак и учебники. По данным исследования, 80% родителей учеников первых классов покупают все эти вещи с нуля.

С возрастом ребенка структура расходов меняется: если в младших классах требуется полное обновление школьных принадлежностей, то в старшей школе акцент смещается на гаджеты и спортивную экипировку. Например, 44% родителей старшеклассников вкладываются в ноутбуки, телефоны или планшеты, а 67% приобретают спортивную одежду. При этом лишь 11% докупают новый рюкзак.

Ранее в Министерстве просвещения России одобрили обновленные нормативы школьной нагрузки для младшеклассников, которые вступят в силу с начала нового учебного года. Согласно обновленным правилам, для учащихся 1–4 классов допускается не более 26 часов нагрузки в неделю.