Сейсмологи зафиксировали сильный афтершок после землетрясения на Камчатке Геофизики РАН зафиксировали афтершок магнитудой 6,7 балла на Камчатке

Афтершок магнитудой 6,7 зафиксирован в четверг, 31 июля, после сильного землетрясения на Камчатке, информирует краевой филиал геофизической службы РАН. По данным ученых, подземные толчки были зафиксированы в 379 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Глубина (км): 58.4. Магнитуда: 6,7, — говорится в публикации службы в Telegram-канале.

Также стало известно, что после землетрясения на Авачинском вулкане наблюдается парогазовая активность. Ученые подтвердили наличие облачности над сопкой.

Ранее на Камчатке после сильного землетрясения активизировался вулкан. Речь идет о Ключевской сопке, по западному склону которой заметили движение раскаленной лавы.

Мощное цунами из-за землетрясения магнитудой 8,7 на Камчатке распространилось через Тихий океан и достигло берегов Перу. Национальный центр по ЧС сообщил, что высота волн могла составлять от 0,78 до 1,86 метра.

Ученые объяснили отсутствие серьезных разрушений на Камчатке после землетрясения, как это было в Японии в 2011 году, критической разницей в сейсмической энергии. По данным сейсмологов, разница в 0,3 балла является существенной.