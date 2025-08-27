День знаний — 2025
27 августа 2025 в 17:38

«Напряженные сутки»: раскрыты серьезные последствия непогоды на Камчатке

Синоптик Позднякова: из-за непогоды на Камчатке временно отключат электричество

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Из-за непогоды на Камчатке временно отключат электроэнергию, чтобы избежать возгораний, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, это будут напряженные сутки для коммунальных служб региона. Синоптик добавила, что также возможны падения деревьев и рекламных щитов.

Будут напряженные сутки для коммунальных служб Камчатки. Как правило, на время непогоды отключают электроэнергию, чтобы если оборвутся провода, это не привело к возгоранию. Возможно также падение деревьев, рекламных щитов, — поделилась Позднякова.

Как отметила специалист, на время ураганного ветра с балконов необходимо убрать все, что может иметь большую парусность и подняться в воздух. По словам синоптика, на Камчатке будут приняты все необходимые меры, чтобы избежать несчастных случаев с людьми, животными и техникой.

Естественно, самолеты не будут садиться, не будут взлетать. Суда должны покинуть порты, потому что в такой ветер судно может выбросить на берег, так как ветер поднимает сильную волну. Суда должны либо уйти в укрытие, где стоят волнорезы, которые разбивают эту волну, либо суда должны выйти в море, где ветер будет в меньшей степени опасным, — заключила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к Камчатке приближается мощный ураган с порывами ветра до 47 метров в секунду. По его словам, непогода также ожидается на Сахалине и Курильских островах.

Камчатка
синоптики
ураганы
погода
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
