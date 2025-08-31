День знаний — 2025
31 августа 2025 в 08:44

Российская авиация превратила леса под Сумами в кладбище для бойцов ВСУ

ВС России ликвидировали базы доукомплектования ВСУ в лесах под Сумами

ВКС РФ ВКС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска поразили в Сумской области районы доукомплектования подразделений ВСУ, расположенные в лесах, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, атака была нанесена авиацией Воздушно-космических сил РФ.

На Сумском направлении ударами авиации ВКС РФ поражены районы восстановления боеспособности и доукомплектования 425-го отдельного штурмового полка и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в лесном массиве, — отметили в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие начали применять в зоне СВО технологию группового управления FPV-дронами при помощи одного оператора. Технологию разработали московские специалисты, а реализовать ее удалось на беспилотниках «Бумеранг-10».

До этого стало известно, что в группировке войск «Центр» начали применять систему автоматического полета БПЛА. Уникальная система позволяет дронам, а также целым группам беспилотников совершать полеты по заданным координатам без непосредственного участия человека.

ВСУ
Сумская область
Украина
СВО
ВС РФ
