31 августа 2025 в 09:09

В Омской области в ДТП с Nissan и «Нивой» погибла женщина и пострадали трое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омском районе Омской области днем 30 августа столкнулись два автомобиля: Nissan и «Нива», сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В результате аварии погибла пассажирка иномарки, еще три человека получили травмы. Авария случилась на пятом километре подъездной дороги к деревне Подгородка.

В результате ДТП пассажирка иномарки — женщина, личность которой сейчас устанавливается, скончалась на месте происшествия, оба водителя и пассажир «Нивы» — 17-летний подросток, доставлены в медицинское учреждение, — уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации, 44-летний водитель Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ, которым управлял 47-летний мужчина. Проверка продолжается, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Калмыкии в Черноземельском районе республики произошло смертельное ДТП с участием бензовоза и легкового автомобиля: из-за столкновения на трассе Яшкуль — Комсомольский погибли три человека, включая несовершеннолетнего. Еще два пассажира легковушки получили травмы и были госпитализированы.

ДТП
Омская область
автомобили
смерти
