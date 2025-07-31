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31 июля 2025 в 10:18

В России умер популярный пес, похудевший на 50 кг

Известный в России пес Кругетс умер в Нижегородской области

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Нижегородской области ночью 31 июля скончался знаменитый пес по кличке Кругетс, прославившийся своим весом в 100 кг, сообщает Telegram-канал SHOT, животное умерло сегодня ночью. Состояние собаки, которая похудела до 50 кг, резко ухудшилось в последние 24 часа.

Кругетс испытывал сильную боль и перестал передвигаться самостоятельно. Ветеринары предприняли экстренные меры, переведя пса на стационарное лечение, однако спасти его не удалось.

История Кругетса получила широкую известность в 2023 году, когда волонтеры организации «Сострадание НН» обнаружили его на улицах Нижнего Новгорода. Собака страдала крайней степенью ожирения, имела пролежни и практически не могла передвигаться. Благодаря специальной диете и лечению лап, деформированных из-за избыточного веса, питомцу удалось сбросить половину массы тела. В последнее время волонтеры активно искали для него новых хозяев.

По данным волонтеров, на лечение собаки требовались значительные финансовые затраты — до 600 тысяч рублей. Специалисты провели комплексное обследование животного, включая забор анализов крови под наблюдением диетолога. Ежедневный уход включал прием противовоспалительных и обезболивающих препаратов, а также специальное диетическое питание, разработанное для нормализации веса.

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Нижний Новгород
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