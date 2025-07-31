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31 июля 2025 в 10:25

Иран раскрыл условие для возобновления переговоров с США

МИД Ирана: США должны компенсировать ущерб от своей атаки

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Farshid-Motahari Bina/dpa/Global Look Press

США должны компенсировать Ирану нанесенный атакой ущерб, заявил в интервью Financial Times глава иранского МИД Аббас Аракчи. Министр добавил, что путь к диалогу узок, но переговоры не невозможны.

Они должны объяснить, почему напали на нас в разгар <…> переговоров, и гарантировать, что не повторят этого. И они должны компенсировать нанесенный ими ущерб, — сказал Аракчи.

Министр отметил, что иранскую сторону необходимо убедить в том, что США при начале переговоров будут готовы к взаимовыгодному соглашению. Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф пытался убедить в возможности этого, предлагая возобновить переговоры, подчеркнул Аракчи.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении рекордного пакета санкционных мер против Ирана, направленных против более 50 физических и юридических лиц. Основной мишенью новых ограничений стала судоходная империя, связанная с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном высокопоставленного иранского чиновника, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он обвинил иранскую элиту в использовании служебного положения для обогащения и финансирования «опасной деятельности режима».

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