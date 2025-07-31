Команда Трампа ввела беспрецедентные санкции против одной из стран

Команда Трампа ввела беспрецедентные санкции против одной из стран Администрация Трампа согласовала крупнейший пакет санкций против Ирана

Администрация американского лидера Дональда Трампа объявила о введении рекордного пакета санкционных мер против Ирана, направленных против более 50 физических и юридических лиц. Основной мишенью новых ограничений стала судоходная империя, связанная с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном высокопоставленного иранского чиновника, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Судоходная империя семьи Шамхани демонстрирует, как иранская элита использует свои должности для накопления огромного богатства и финансирования опасной деятельности режима, — указал Бессент.

По его словам, более 115 санкций стали крупнейшими с тех пор, как администрация Трампа начала кампанию максимального давления на Иран. Бессент обвинил иранскую элиту в использовании служебного положения для обогащения и финансирования «опасной деятельности режима».

Согласно данным Управления по контролю над иностранными активами, новые санкции нацелены на сеть танкеров и контейнеровозов. Они, по утверждению американских властей, используются для незаконных поставок иранской нефти на мировые рынки.

Ранее экономист Георгий Остапкович заявил, что Россия может потерять 1 трлн рублей из-за санкций президента США в отношении Китая и Индии. Он отметил, что решение американского лидера приведет к отказу Индии от российской нефти, а Китай, в свою очередь, будет пытаться маневрировать.