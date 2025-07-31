Команда Трампа ввела беспрецедентные санкции против одной из стран

Администрация американского лидера Дональда Трампа объявила о введении рекордного пакета санкционных мер против Ирана, направленных против более 50 физических и юридических лиц. Основной мишенью новых ограничений стала судоходная империя, связанная с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном высокопоставленного иранского чиновника, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Судоходная империя семьи Шамхани демонстрирует, как иранская элита использует свои должности для накопления огромного богатства и финансирования опасной деятельности режима, — указал Бессент.
По его словам, более 115 санкций стали крупнейшими с тех пор, как администрация Трампа начала кампанию максимального давления на Иран. Бессент обвинил иранскую элиту в использовании служебного положения для обогащения и финансирования «опасной деятельности режима».
Согласно данным Управления по контролю над иностранными активами, новые санкции нацелены на сеть танкеров и контейнеровозов. Они, по утверждению американских властей, используются для незаконных поставок иранской нефти на мировые рынки.
Ранее экономист Георгий Остапкович заявил, что Россия может потерять 1 трлн рублей из-за санкций президента США в отношении Китая и Индии. Он отметил, что решение американского лидера приведет к отказу Индии от российской нефти, а Китай, в свою очередь, будет пытаться маневрировать.