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31 июля 2025 в 10:32

Автомобильные дилеры в России начали сокращать число точек продаж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобильные дилеры в России вынуждены сокращать издержки и уходить от привычной модели бизнеса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников отрасли. Такое решение обусловлено кризисом на рынке. В частности, компании начали закрывать нерентабельные точки, а также отказываются от контрактов с многими брендами.

Как отметил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, за второй квартал 2025 года количество шоурумов в России снизилось на 137, до 2,95 тысячи точек. Число дилерских контрактов сократилось на 183, до 4,33 тысячи. При этом с наибольшими потерями столкнулся «КлючАвто».

К началу текущего года число контрактов сократилось до 90, а к июлю осталось лишь 36, — добавил Целиков.

Ранее Целиков сообщал, что во втором квартале этого года число дилерских контрактов на отечественном автомобильном рынке снизилось на 183 единицы. По его словам, лидерами по отказам оказались такие бренды, как Kaiyi, Dongfeng и Xcite. Кроме того, по 16 дилеров потеряли бренды Jaecoo и Solaris, 15 — BAIC, 14 — Omoda, по 13 — Exeed и Livan, по 11 — Geely и Jetta, а также 10 — FAW

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