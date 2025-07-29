Названы автомобильные бренды, к которым дилеры утратили интерес

Общее число дилерских контрактов на отечественном автомобильном рынке снизилось на 183 единицы во втором квартале этого года, написал в своем Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, лидерами по отказам оказались такие бренды, как Kaiyi, Dongfeng и Xcite.

Давайте посмотрим, сети каких брендов больше всего сократились за прошедший квартал: Kaiyi — минус 30 дилеров, Dongfeng — минус 24 дилера, Xcite — минус 20 дилеров, — говорится в сообщении.

Кроме того, по 16 дилеров потеряли бренды Jaecoo и Solaris, 15 — BAIC, 14 — Omoda, по 13 — Exeed и Livan, по 11 — Geely и Jetta, а также 10 — FAW. При этом Целиков обратил внимание, что некоторые автопроизводители, напротив, демонстрируют рост сетей.

Ранее руководство официального дистрибьютора автомобилей Volvo в России «ВиСиАр» приняло решение об отзыве 280 машин моделей XC60 и XC90, проданных в период с 2020 по 2022 год. В качестве причины указан возможный дефект аккумулятора, который может привести к возгоранию.