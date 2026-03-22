22 марта 2026 в 17:26

Дилер нашел странную отговорку, не желая вернуть деньги за бракованное авто

В Туле дилер отказался вернуть клиенту деньги за бракованную машину Chery

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Дилер отказался вернуть убытки за бракованную машину, сославшись на то, что покупатель приобрел авто «и так очень выгодно», сообщает Telegram-канал Baza. Жительница Тулы рассказала, что купила Chery Arrizo в августе 2023 года за 2,6 млн рублей в кредит. Первые 2,5 года автомобиль был на ходу, но работал с перебоями.

Проблем стало больше в декабре 2025 года, когда на 50 тыс. км пробега «застучал» двигатель. Семья сдала машину в гарантийный ремонт. Диагностика подтвердила дефект, и иномарку забрали. Спустя 45 дней ожидания женщине ответили, что запчасти заказаны из Китая и когда они приедут — неизвестно.

Семье пришлось продолжить платить кредит за машину, которой она не пользовалась. Россиянка и ее супруг потребовали у дилера выплатить 3,4 млн рублей: стоимость авто, проценты, страховки, неустойку и моральный ущерб. В ответ дилер перечислил семье почти 3 млн рублей, но в остальных выплатах отказал. Свое решение в салоне аргументировали тем, что муж заявительницы приобрел машину «на крайне выгодных условиях».

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, что среди китайских машин лучше выбирать те, которые активно используются в сфере такси. Он призвал не доверять рекламе производителей и проверять то, как на практике работает тот или иной автомобиль.

автомобили
дилеры
деньги
Тула
«Шанс упущен»: французы сообщили Зеленскому неприятную новость
Как американцы относятся к конфликту на Ближнем Востоке
В США назвали еще одного человека, подтолкнувшего Трампа к войне с Ираном
«Очень популярно»: политолог о призыве демократов к смене режима в США
«Кстати, я предупредил»: Залужный приложил руку к вторжению США в Венесуэлу
«Другая Камила»: Роднина оценила возвращение Валиевой на лед
Ребенок не пережил сильнейший удар током во время прогулки по крыше
Тело человека нашли после пожара в аварийном доме
Одна страна начала подготовку к вооруженному конфликту с США
«Продолжается по сей день»: Захарова о героизации нацистов на Западе
Не томат, а ударная бригада — его не сломать ни ветром, ни дождем: стоит себе и штампует урожай пачками
Раскрыты масштабы ущерба жизненно важной для Ирана инфраструктуре
Велогонщица рухнула с трехметровой высоты во время женского заезда
Иран пригрозил аналогичными ударами в случае атак на электростанции
Тегеран назвал условие полной блокады Ормузского пролива
«Реальность, которую Запад скрывал»: в Германии сделали признание о России
Российский генерал оценил долю дезертиров в украинской армии
Украинские БПЛА долетели до Ленобласти
Двое жителей Рыльска попали под прицельный удар ВСУ
Назначен новый начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
