Дилер нашел странную отговорку, не желая вернуть деньги за бракованное авто

Дилер отказался вернуть убытки за бракованную машину, сославшись на то, что покупатель приобрел авто «и так очень выгодно», сообщает Telegram-канал Baza. Жительница Тулы рассказала, что купила Chery Arrizo в августе 2023 года за 2,6 млн рублей в кредит. Первые 2,5 года автомобиль был на ходу, но работал с перебоями.

Проблем стало больше в декабре 2025 года, когда на 50 тыс. км пробега «застучал» двигатель. Семья сдала машину в гарантийный ремонт. Диагностика подтвердила дефект, и иномарку забрали. Спустя 45 дней ожидания женщине ответили, что запчасти заказаны из Китая и когда они приедут — неизвестно.

Семье пришлось продолжить платить кредит за машину, которой она не пользовалась. Россиянка и ее супруг потребовали у дилера выплатить 3,4 млн рублей: стоимость авто, проценты, страховки, неустойку и моральный ущерб. В ответ дилер перечислил семье почти 3 млн рублей, но в остальных выплатах отказал. Свое решение в салоне аргументировали тем, что муж заявительницы приобрел машину «на крайне выгодных условиях».

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, что среди китайских машин лучше выбирать те, которые активно используются в сфере такси. Он призвал не доверять рекламе производителей и проверять то, как на практике работает тот или иной автомобиль.