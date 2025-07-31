РЖД восстановили движение поездов после падения БПЛА

Движение пассажирских поездов в Волгоградской области восстановили после временной приостановки из-за падения обломков беспилотника на железнодорожные пути на участке Котельниково — Канальная, сообщает Telegram-канал ОАО «Российские железные дороги». По информации РЖД, все поезда продолжают движение по своим маршрутам.

Все поезда, задержанные сегодня из-за падения обломков БПЛА на участке Котельниково – Канальная, следуют по своим маршрутам. Максимальное время задержки составило до 6 часов, — говорится в сообщении.

В РЖД уточняли, что в результате инцидента никто не пострадал. Были задержаны несколько составов, включая пассажирские поезда Адлер — Киров и пригородный маршрут Котельниково — Волгоград-1.

Ранее в Ростовской области беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру. На станции Сальск начался сильный пожар. Из-за инцидента задержали девять поездов, повреждена контактная сеть и окна двух вагонов поезда Новокузнецк — Кисловодск. Всех пассажиров успешно эвакуировали — обошлось без пострадавших.