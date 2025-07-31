Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 08:26

Поезда начали задерживаться под Волгоградом из-за атаки украинских БПЛА

Движение поездов приостановили под Волгоградом из-за падения обломков БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение поездов приостановлено на железнодорожном участке Котельниково — Канальная в Волгоградской области, заявили в пресс-службе РЖД. Там отметили, что это произошло из-за падения обломков украинского беспилотника. Обошлось без пострадавших.

Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги, — подчеркнули в компании.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. В результате инцидента задержаны пассажирские поезда №532 Адлер — Киров, №531 Киров — Адлер, а также пригородный поезд №6212 сообщением Котельниково — Волгоград-1. Максимальное время задержки составляет более четырех часов.

Ранее МЧС России распространило экстренное предупреждение о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов на территории Чувашской Республики. Власти порекомендовали жителям региона сохранять бдительность и оперативно реагировать на сигналы гражданской обороны.

До этого стало известно, что украинские беспилотники совершили атаку на одно из промышленных предприятий Пензенской области. Как заявил глава региона Олег Мельниченко, на территории объекта произошло возгорание, которое сейчас устраняют. Обошлось без жертв и разрушений.

поезда
Волгоградская область
беспилотники
железные дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новое землетрясение зафиксировано вблизи Северо-Курильска
Теракт в «Норд-Осте»: как это было и последствия трагедии
Первая в мире наземная атомная станция малой мощности появится в Якутии
Появились кадры водружения флагов России в Часове Яре
На Западе уличили Зеленского в «бункерном менталитете»
Силовики раскрыли судьбу жителей Часова Яра
Сырского подняли на смех из-за идеи перенести обучение солдат «под землю»
В Раде раскрыли масштабы коррупции на украинской таможне
В «Ангаре» рассказали о ситуации с рейсами после инцидента с Ан-24
«Нам будет очень сложно»: Трамп о признании Палестины премьером Канады
Молодой отец перегрыз пуповину новорожденному сыну и едва не убил его
Россиянам напомнили о праве получения налоговых вычетов
Творожные лодочки с сыром и черри: быстрая и низкокалорийная закуска
Раскрыто, признаком каких проблем ВСУ стало взятие Россией Часова Яра
Российские военные вышли на новые рубежи в ДНР
«Русская Ким Кардашьян» задолжала ФНС и взвинтила прайс до 3 млн рублей
Дорогостоящий истребитель не долетел до базы и рухнул
«Очень жесткие бои»: военэксперт раскрыл значение взятия Часова Яра
Хирург рассказал о подводных камнях повторной ринопластики
Грузовик с товарами угнали прямо из-под окон ПВЗ из-за ошибки водителя
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.