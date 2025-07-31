Поезда начали задерживаться под Волгоградом из-за атаки украинских БПЛА Движение поездов приостановили под Волгоградом из-за падения обломков БПЛА

Движение поездов приостановлено на железнодорожном участке Котельниково — Канальная в Волгоградской области, заявили в пресс-службе РЖД. Там отметили, что это произошло из-за падения обломков украинского беспилотника. Обошлось без пострадавших.

Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги, — подчеркнули в компании.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. В результате инцидента задержаны пассажирские поезда №532 Адлер — Киров, №531 Киров — Адлер, а также пригородный поезд №6212 сообщением Котельниково — Волгоград-1. Максимальное время задержки составляет более четырех часов.

Ранее МЧС России распространило экстренное предупреждение о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов на территории Чувашской Республики. Власти порекомендовали жителям региона сохранять бдительность и оперативно реагировать на сигналы гражданской обороны.

До этого стало известно, что украинские беспилотники совершили атаку на одно из промышленных предприятий Пензенской области. Как заявил глава региона Олег Мельниченко, на территории объекта произошло возгорание, которое сейчас устраняют. Обошлось без жертв и разрушений.