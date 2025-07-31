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Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 08:01

Опасность атаки БПЛА действует в одном из российских регионов

МЧС России сообщило об опасности атаки беспилотников в Чувашии

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

МЧС России распространило экстренное предупреждение о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов на территории Чувашской Республики. Власти рекомендуют жителям региона сохранять бдительность и оперативно реагировать на сигналы гражданской обороны.

Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА, — говорится в сообщении МЧС.

При обнаружении подозрительных объектов в воздухе или на земле следует немедленно сообщать в экстренные службы, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в ночь на 31 июля сбили более 30 беспилотников ВСУ в небе над Россией. По данным Минобороны РФ, ночной атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Республика Крым.

До этого стало известно, что в ночном небе над Волгоградской областью прогремели несколько взрывов. Местные жители рассказали о ярких вспышках и хлопках в пригороде Волгограда. Кроме того, фиксировались временные перебои с мобильной связью. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

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