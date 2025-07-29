Тефтели по-новому с кабачком — сочные, легкие, даже дети едят без капризов

Тефтели по-новому с кабачком — сочные, легкие, даже дети едят без капризов

Тефтели с кабачками в соусе получаются легкими, сочными и удивительно воздушными. Кабачки придают блюду свежесть и делают текстуру невесомой, а томатный соус с пряностями добавляет пикантности и аромата. Эти тефтели по-новому даже дети едят без капризов.

Для приготовления вам понадобится: 500 г фарша (говядина + свинина), 1 молодой кабачок (300 г), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 3 ст. л. риса, соль, перец по вкусу. Для соуса: 2 ст. л. томатной пасты, 1 стакан воды или бульона, лавровый лист, специи.

Кабачок натрите на терке, отожмите лишний сок. Смешайте фарш с кабачком, мелко нарезанным луком, чесноком, яйцом и предварительно отваренным до полуготовности рисом. Сформируйте тефтели, обжарьте их на сковороде до румяной корочки 2–3 минуты с каждой стороны. Переложите тефтели в сотейник, залейте соусом из томатной пасты, воды и специй. Тушите под крышкой 25–30 минут на медленном огне.

Подавайте с картофельным пюре или гречневой кашей — эти тефтели покорят вас своей нежностью и сбалансированным вкусом!

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