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29 июля 2025 в 17:01

Тефтели по-новому с кабачком — сочные, легкие, даже дети едят без капризов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тефтели с кабачками в соусе получаются легкими, сочными и удивительно воздушными. Кабачки придают блюду свежесть и делают текстуру невесомой, а томатный соус с пряностями добавляет пикантности и аромата. Эти тефтели по-новому даже дети едят без капризов.

Для приготовления вам понадобится: 500 г фарша (говядина + свинина), 1 молодой кабачок (300 г), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 3 ст. л. риса, соль, перец по вкусу. Для соуса: 2 ст. л. томатной пасты, 1 стакан воды или бульона, лавровый лист, специи.

Кабачок натрите на терке, отожмите лишний сок. Смешайте фарш с кабачком, мелко нарезанным луком, чесноком, яйцом и предварительно отваренным до полуготовности рисом. Сформируйте тефтели, обжарьте их на сковороде до румяной корочки 2–3 минуты с каждой стороны. Переложите тефтели в сотейник, залейте соусом из томатной пасты, воды и специй. Тушите под крышкой 25–30 минут на медленном огне.

Подавайте с картофельным пюре или гречневой кашей — эти тефтели покорят вас своей нежностью и сбалансированным вкусом!

Ранее стало известно, как приготовить торт с кабачковыми блинами: простая вкуснятина с сырно-чесночной намазкой.

тефтели
рецепты
кабачки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
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