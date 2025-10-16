Сочные мясные тефтели, тушенные в густом томатном соусе! Идеально с картофельным пюре — вкусно и просто

Томатные тефтели — это невероятно сочное, ароматное и сытное блюдо, которое давно стало классикой домашней кухни. Нежные мясные шарики, тушащиеся в густом томатном соусе с луком и специями, создадут в доме особую, уютную атмосферу. Универсальность блюда поражает: оно одинаково хорошо подходит для будничного ужина с гречкой или картофельным пюре и может стать звездой праздничного стола. Секрет их неповторимого вкуса кроется в гармонии простых ингредиентов и медленного томления, в процессе которого мясо пропитывается насыщенным томатным ароматом с легкой кислинкой и пряными нотками.

Для приготовления вам понадобится 500 г мясного фарша (идеально подойдет смесь говядины и свинины), 100 г отварного риса, луковица, морковь, столовая ложка томатной пасты, 500 мл воды, соль и перец по вкусу. Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости. В глубокой миске смешайте фарш, отварной рис, половину зажарки, посолите и поперчите. Из полученной массы сформируйте небольшие шарики. Обжарьте тефтели на сковороде до появления румяной корочки со всех сторон. Для соуса смешайте томатную пасту с водой, можно добавить щепотку сахара для баланса вкуса. Переложите обжаренные тефтели в кастрюлю, залейте томатным соусом и тушите под крышкой на медленном огне около 40 минут. Подавайте горячими, обильно полив соусом, в котором они готовились.

