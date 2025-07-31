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31 июля 2025 в 10:33

Экс-депутата Госдумы наказали рублем за пропаганду ЛГБТ

Мосгорсуд назначил экс-депутату Госдумы Баранникову штраф за пропаганду ЛГБТ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский городской суд назначил бывшему депутату Госдумы Александру Баранникову административный штраф за пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в соцсетях. Правонарушение установили столичные полицейские из Центра противодействия экстремизму, передает ТАСС.

Согласно материалам дела, экс-парламентарий совершил пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, распространив информацию, направленную на формирование привлекательности ЛГБТ-отношений. В частности, суд установил, что Баранников разместил в Сети анкету для знакомств со своей фотографией. Вину бывший депутат не признал.

Ранее главный редактор Sport24 Самвел Авакян оказался вновь оштрафован за пропаганду ЛГБТ. Поводом стало повторное размещение статьи о каминг-ауте чешской конькобежки Мартины Сабликовой. Журналисту назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.

До этого Тверской суд Москвы признал виновным книжный магазин «Фаланстер» в продаже изданий, содержащих пропаганду ЛГБТ. Организацию оштрафовали на 800 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, смены пола, а также отказа от деторождения.

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