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18 июля 2025 в 13:38

Московский книжный магазин признали виновным в пропаганде ЛГБТ

В Москве книжный магазин заплатит 800 тысяч рублей за издания с пропагандой ЛГБТ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Тверской суд Москвы признал виновным книжный магазин «Фаланстер» в продаже изданий, содержащих пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы. Организацию оштрафовали на 800 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, смены пола, отказа от деторождения.

Постановлением Тверского районного суда города Москвы ООО «Фаланстер» признано виновным совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Суд также привлек к ответственности и гендиректора магазина Бориса Куприянова. По той же статье его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Сам Куприянов рассказал, что после прокурорской проверки магазин изъял из продажи все книги, к которым были претензии у прокуратуры. По его мнению, передает ТАСС, срок давности привлечения к административной ответственности истек, а экспертизу по наличию в книгах пропаганды ЛГБТ проводил специалист, не имеющий лингвистического образования. Он заявил, что не признает вину, но обжаловать решение суда не будет.

Ранее стало известно, что Таганский суд столицы оштрафовал на 3 млн рублей за распространение информации об ЛГБТ интернет-энциклопедию «Википедия». Отмечается, что платформа систематически игнорирует предписания Роскомнадзора об удалении противоправных материалов.

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