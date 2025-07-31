Мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от мобилизации В Черкассах во время медкомиссии для ТЦК украинец выпрыгнул из окна больницы

Военнообязанный мужчина выпрыгнул из окна больницы в Черкассах во время прохождения военно-врачебной комиссии, пытаясь избежать мобилизации, сообщает Черкасский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). По данным источника, пострадавший выжил и получает медицинскую помощь.

Черкасский областной ТЦК начал служебную проверку по факту случившегося. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Кривом Роге сотрудник военкомата избил мужчину, который искал своего насильно мобилизованного сына. Конфликт произошел, когда отец попытался остановить выезжавший автобус ТЦК — водитель напал на него, нанеся травмы головы. Примечательно, что находившиеся рядом полицейские не вмешались в ситуацию, а пострадавшего пришлось госпитализировать.

В то же время в Марганце Днепропетровской области неизвестный поджег автомобиль работника военкомата, используя газовую горелку. Правоохранители задержали подозреваемого, которому теперь грозит до 10 лет тюрьмы по статье об умышленной порче имущества. Инцидент произошел с машиной Volkswagen Golf, принадлежавшей сотруднику Никопольского ТЦК.