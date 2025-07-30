10 легендарных советских мультфильмов, которые стоит пересмотреть

Советская мультипликация подарила миру настоящие шедевры, которые до сих пор любят и дети, и взрослые. Эти мультфильмы не просто развлекали — они учили добру, дружбе и мудрости, а некоторые из них стали настоящими философскими притчами.

«Ну, погоди!» — культовая классика

Это один из самых популярных советских мультфильмов, он стал настоящим символом эпохи. Вячеслав Котеночкин создал историю, в которой Волк безуспешно пытается поймать Зайца. Динамичный сюжет, броские персонажи и сцены, которые надолго запоминаются, сделали мультсериал любимым для нескольких поколений.

Особую популярность мультфильму принесли песни, звучавшие в нем: «Куда уходит детство», «А я все чаще замечаю» и другие хиты советской эстрады. Несмотря на минималистичный диалог («Ну, погоди!» — практически единственная фраза Волка), мультфильм остается эталоном юмора и динамики.

«Ежик в тумане» — философская сказка

Если говорить о глубоких и атмосферных работах, то «Ежик в тумане» Юрия Норштейна — безусловный лидер. Этот снятый в 1975 году мультфильм рассказывает про маленького Ежика, который идет через туман к своему приятелю Медвежонку. Кадр за кадром зритель погружается в таинственный мир, полный символов и размышлений о жизни.

Мультфильм получил мировое признание и был назван лучшим анимационным фильмом всех времен по версии японских критиков. Его любят не только дети, но и взрослые, находя новые смыслы с каждым просмотром.

«Трое из Простоквашино» — любимые герои детства

Еще один популярный советский мультфильм для детей — «Трое из Простоквашино». Благодаря харизматичным персонажам и остроумным диалогам он стал культовым. Дядя Федор, кот Матроскин, пес Шарик и галчонок покорили сердца зрителей. Мультфильм, снятый по мотивам произведений Эдуарда Успенского, не только смешит, но и учит дружбе, самостоятельности и доброте. А фразы вроде «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное» стали крылатыми.

Мультипликационный фильм «Каникулы в Простоквашино» Фото: Global Look Press

«Чебурашка и крокодил Гена» — символ доброты

История про Чебурашку и крокодила Гену — один из самых популярных советских мультфильмов, который обожают во всем мире. Добрый и наивный Чебурашка вместе со своим верным другом Геной учат детей ценить дружбу и помогать другим.

Особую любовь зрителей заслужила песня «Голубой вагон», которая стала одним из популярных хитов. Даже сегодня японцы снимают ремейки этой истории, что говорит о ее международной популярности.

«Винни Пух» — советская интерпретация медвежонка

Советская версия «Винни Пуха» Федора Хитрука разительно отличается от диснеевской. Наш Пух — философ и поэт, а его приключения наполнены тонким юмором и теплотой. Песни «Кто ходит в гости по утрам» и «Я Винни Пух» стали настоящими хитами.

Это пример того, как популярные мультфильмы Советского Союза могли переосмыслить зарубежных персонажей, сохранив их обаяние, но добавив советский колорит.

«Малыш и Карлсон» — озорной друг с пропеллером

«Малыш и Карлсон» — еще один шедевр советской анимации. Карлсон, который живет на крыше, стал любимцем детей благодаря своему хулиганскому характеру и фразе «Пустяки, дело житейское!».

Мультфильм учит дружбе и тому, что даже у самых непослушных героев есть доброе сердце. А песня «Карлсон, пошалим!» и сегодня звучит в домах, где смотрят популярные советские мультфильмы для детей.

Мультипликационный фильм «Малыш и Карлсон» Фото: Global Look Press

«Снежная королева» — зимняя сказка

«Снежная королева» Льва Атаманова — красивый мультфильм советского производства. История о Кае и Герде, основанная на сказке Андерсена, покоряет нас своей трогательностью. Она получила международное признание и стала первым советским анимационным фильмом, номинированным на «Оскар».

«Жил-был пес» — веселая история

Созданный на студии «Киевнаучфильм» мультфильм «Жил-был пес» — это пример того, как популярные мультфильмы Советского Союза могли сочетать юмор и глубину. История про пса и волка, которые становятся друзьями, полна народного колорита и мудрости. Фразы «Ты заходи, если что» и «Щас спою!» сделали мультфильм культовым.

«Крылья, ноги и хвосты» — абсурдный юмор

Невозможно обойти вниманием уникальную работу студии «Экран» — «Крылья, ноги и хвосты» (1985 год). Этот мультфильм, созданный режиссерами Александром Татарским и Игорем Ковалевым, стал культовым благодаря своему абсурдному юмору, минималистичной графике и философскому подтексту. Всего за четыре минуты он сумел завоевать любовь и детей, и взрослых, войдя в золотой фонд популярных мультфильмов Советского Союза.

«Ишь ты, Масленица!» — ярко и смешно

«Ишь ты, Масленица!» (1985 год) — рисованный мультфильм, созданный на студии «Арменфильм» гениальным режиссером Робертом Саакянцем, стал образцом острой социальной сатиры, облаченной в форму народной сказки. Экранизация произведения классика армянской литературы Ованеса Туманяна «Барекендан» покорила зрителей юмором и яркими персонажами.

Почему советские мультфильмы так любимы?

Секрет их популярности кроется в нескольких особенностях. Во-первых, это уникальный стиль рисования — каждая студия («Союзмультфильм», «Киевнаучфильм», «Арменфильм») имела свою узнаваемую манеру. Во-вторых, глубокие сценарии, в которых не боятся говорить с ребенком на серьезные темы. И конечно, неповторимые персонажи, ставшие частью народного фольклора.

Мультипликационный фильм «Бременские музыканты» Фото: Global Look Press

Например, в мультфильме «Падал прошлогодний снег» режиссер Александр Татарский использовал абсурдный юмор и необычную графику, создав историю, которая заставляет смеяться и задумываться одновременно. А мультфильм «Варежка» Романа Качанова, несмотря на простоту сюжета, трогает до слез своей историей о девочке, мечтающей о собаке.

Отдельного упоминания заслуживают популярные песни из советских мультфильмов. Они не просто сопровождали действие, а становились самостоятельными хитами. Кто не напевал «Расскажи, Снегурочка, где была?» из «Ну, погоди!» или «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку»?

Композиторы, такие как Владимир Шаинский, Геннадий Гладков и Алексей Рыбников, сочиняли мелодии, которые моментально врезались в память. Песня «Чунга-Чанга» из «Катерка» или «Песенка мамонтенка» по сей день звучат на детских утренниках. А лирическая «Колыбельная медведицы» из «Умки» стала символом материнской любви.

Многие популярные советские мультфильмы поднимали важные темы — дружбы, честности, ответственности. В «Цветике-семицветике» девочка Женя получает волшебный цветок, но лишь последнее желание — помочь больному мальчику — приносит ей настоящее счастье. А в мультфильме «Голубой щенок» рассказывается о том, как важно принимать себя и других такими, какие они есть. История щенка, который не похож на остальных, прививает детям толерантность и доброту.

Мультипликационный фильм «38 попугаев» Фото: Global Look Press

Несмотря на обилие новых мультсериалов, 10 самых популярных советских мультфильмов по-прежнему входят в золотой фонд детского кино. Родители показывают их своим детям, потому что уверены в качестве и доброте этих историй. Более того, некоторые мультфильмы обрели вторую жизнь в интернете — их цитируют в мемах, переозвучивают, делают ремиксы. Например, сцена из «Пластилиновой вороны», где ворона превращается в корову, стала основой для множества шуток.