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30 июля 2025 в 15:35

Захарова обвинила Вену в оскорблении австрийцев

Захарова: Вена пренебрегает мнением австрийцев в стремлении вступить в НАТО

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Руководство Австрии демонстрирует пренебрежение к истории, международному праву и мнению своих граждан, делая заявления о стремлении вступить в НАТО, отметила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат обратила внимание, что для руководства европейских стран стало нормой пренебрежение к мнению граждан «в угоду политической конъюнктуре», а также в ущерб социальному развитию, национальным и экономическим интересам, передает корреспондент NEWS.ru.

Глава австрийского внешнеполитического ведомства, делая такие заявления, оскорбляет население своей же страны, подавляющее количество граждан которой, более 70%, выступает за сохранение внеблокового статуса. Теперь они еще пренебрегают своей историей и международным правом, регулирующим их нынешний статус на мировой арене, – сказала Захарова.

Ранее глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер сообщила, что Вена готова начать переговоры о вступлении в НАТО. Она признала, что присоединение к Альянсу не поддерживают ни избиратели, ни законодатели. Но дипломат объяснила, что решение связано с внешней политикой России и сферой международной безопасности.

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